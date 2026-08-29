Защита Аймахана пытается обжаловать пожизненный срок по делу Нурай

Семья погибшей Нурай Серикбай получила официальное уведомление об обжаловании пожизненного приговора по резонансному делу в Шымкенте. Потерпевшая сторона намерена подготовить мотивированное возражение на жалобу осужденного, передает корреспондент агентства Kazinform.

О подаче апелляционной жалобы сообщили брат погибшей Султан Серикбай и адвокат потерпевшей стороны Аянхан Омаров. По их словам, уведомление поступило через Судебный кабинет.

— С момента завершения нашего дела и вынесения приговора прошло больше двух недель. В течение этого времени другая сторона имела право подать апелляционную жалобу. 28 августа мы получили соответствующее уведомление, их адвокаты подали апелляционную жалобу. У апелляционной инстанции достаточно широкие полномочия. Она может полностью отменить приговор первой инстанции и вынести новое решение. В том числе может исключить отдельные статьи обвинения, добавить новые либо смягчить наказание, — сообщил Султан Серикбай.

Адвокат Аянхан Омаров пояснил возможные процессуальные действия при пересмотре дела.

— В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 430 Уголовно-процессуального кодекса РК апелляционная судебная коллегия вправе назначить по уголовному делу судебно-психиатрическую или иную экспертизу. Будет ли принято такое решение в данном случае, станет известно непосредственно в ходе рассмотрения дела в апелляционной инстанции, — отметил Аянхан Омаров.

Представители потерпевших готовятся к новому судебному процессу.

— Мы изучим жалобу и подготовим на нее возражение. В ближайшее время дело будет рассмотрено судом апелляционной инстанции, — сообщил Аянхан Омаров.

Стало известно и о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего следователя Каратауского районного управления полиции Абилгазы Артыкбая. Расследование продолжается. Другие сведения пока не разглашаются в соответствии со статьей 201 УПК РК.

Артыкбай ранее давал показания в суде по делу об убийстве девушки. Именно этот сотрудник выезжал на вызов родственников после похищения Нурай осенью 2025 года. В ходе процесса выяснилось, что девушку снимали на видео в отделе полиции без ее письменного согласия, при этом факт видеозаписи следователь не отразил в процессуальном протоколе. Полицейский объяснил отсутствие записей с нагрудного видеорегистратора разрядившимся аккумулятором. Брат погибшей заявлял в суде о давлении следователя на Нурай.

Напомним, студентка Нурай Серикбай была жестоко убита 11 января 2026 года в Шымкенте. Суд установил, что осужденный поджидал девушку около дома и нанес ей 35 ударов ножом.

Следствие выяснило, что убийству предшествовало систематическое преследование. За несколько месяцев до трагедии осужденный силой увез девушку из Алматы в Шымкент для принудительной женитьбы.

Прибывшие на место сотрудники полиции не стали привлекать Шерхана Аймахана к ответственности за похищение человека, саму запись видеообъяснения Нурай позже поставила под сомнение судебно-психологическая экспертиза.

МВД возбудило отдельное уголовное дело по факту возможной служебной халатности сотрудников полиции Шымкента, ранее работавших с обращением семьи Нурай.

Своих должностей лишились начальник департамента полиции Шымкента и его первый заместитель, несколько сотрудников были уволены из органов внутренних дел.

13 августа Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента приговорил Шерхана Аймахана к пожизненному лишению свободы за убийство Нурай Серикбай, принуждение к браку и сталкинг. Приговор суда первой инстанции не вступил в законную силу и мог быть обжалован сторонами в течение 15 суток.

После оглашения приговора защита Аймахана заявила, что не в полной мере согласна с решением суда. Тогда адвокаты сообщали, что определятся с подачей апелляционной жалобы после получения и изучения полного текста приговора.