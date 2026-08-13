Главное, чтобы он больше не вышел: семья Нурай Серикбай о пожизненном приговоре

После оглашения пожизненного приговора Шерхану Аймахану семья Нурай Серикбай впервые рассказала о своих чувствах и дальнейших шагах по делу. Родные погибшей признаются, что материальная сторона процесса для них все это время оставалась второстепенной. Главным они считали наказание, которое не позволит осужденному вернуться на свободу, передает корреспондент Kazinform.

После оглашения приговора мать Нурай едва смогла произнести несколько фраз. Эмоции переполняли женщину, она плакала и с трудом подбирала слова. Пожизненный срок стал тем решением, которого ждала семья, но для матери погибшей никакое наказание уже не может быть соразмерно потере дочери.

— Другого наказания нет. Он должен быть осужден пожизненно и больше не выйти на свободу. Но даже этого наказания он не достоин, потому что он продолжает жить, — сказала мать Нурай.

Брат погибшей Султан рассказал, что именно пожизненного срока семья добивалась с самого начала. По его словам, восемь месяцев, прошедшие после убийства, были посвящены расследованию, сбору доказательств и судебному процессу. Для всей семьи, по словам брата Нурай Султана, вопрос о материальной компенсации с самого начала оставался второстепенным

— Материальные вопросы мы ставим на второй план. Самое главное — пожизненный срок. Для нас это было важнее всего. Конечно, мы рассчитывали именно на такое наказание. Восемь месяцев назад мы начали этот путь и сегодня добились своего. Но впереди еще апелляция, затем может быть кассация. Мы обязательно будем готовиться, — сказал Султан.

Несмотря на завершение рассмотрения дела в первой инстанции, семья не считает юридическую борьбу оконченной. Приговор еще не вступил в законную силу, и родственники Нурай ожидают, что защита Аймахана воспользуется правом на его обжалование.

Говоря о присужденной компенсации, Султан вновь подчеркнул, что деньги для семьи не были целью судебного процесса.

— Нам деньги не важны. Для нас главное, чтобы он не вышел, — сказал брат погибшей.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

Отдельно Султан рассказал о реакции матери на решение суда. По его словам, сразу после оглашения приговора ей еще было сложно до конца осознать юридическое значение услышанного.

— Мама пока не до конца осознает произошедшее, ей еще нужно все объяснить с юридической точки зрения. Но она, конечно, рассчитывала на пожизненное. Мы все на это рассчитывали и готовились к такому решению. Самое главное для нас, что наш труд не оказался напрасным, — отметил он.

Во время оглашения приговора Султан, по его словам, специально наблюдал за поведением Шерхана Аймахана. Как утверждает брат погибшей, внешней реакции на назначение пожизненного заключения он не заметил.

— Я специально смотрел на него. Ноль эмоций. Он не осознает и вообще не признает. Даже не чувствуется его вина, — сказал Султан.

Журналисты спросили родственников и о том, пыталась ли семья осужденного после случившегося попросить у них прощения. По словам Султана, искренних извинений они так и не услышали.

— Искренне — нет. Один раз, в самом начале, они приходили, их встречали наши родственники. Но искреннего извинения не было, — рассказал он.

Сам Шерхан Аймахан накануне оглашения приговора выступил с последним словом. Он попросил прощения у родителей и братьев Нурай и заявил, что сожалеет о случившемся. Сам момент убийства, по его словам, он так и не смог вспомнить.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

Приговор считаю справедливым — адвокат

Представитель потерпевшей стороны Аянхан Омаров назвал решение суда законным, объективным и справедливым. По его словам, вынесенному приговору предшествовала многомесячная работа, в ходе которой сторона потерпевших добивалась сбора и процессуального закрепления доказательств.

— Считаю, что приговор вынесен законно, объективно, справедливо. Это результат нашего труда. Мы на протяжении семи-восьми месяцев добивались этого, добивались сбора всех доказательств, их закрепления, чтобы доказать именно вину осужденного Шерхана Аймахана, — сказал Аянхан Омаров.

В то же время адвокат подчеркнул, что решение суда первой инстанции пока нельзя считать окончательной точкой в деле. У сторон есть 15 суток для подачи апелляционной жалобы.

— Приговор еще не вступил в законную силу. У каждой из сторон есть 15 дней, в течение которых можно подать апелляционную жалобу. Окончательную точку, по моему мнению, будет ставить суд апелляционной инстанции, поскольку сторона защиты с приговором не согласна и, скорее всего, с их стороны будет подана апелляционная жалоба, — отметил адвокат.

Что касается гражданского иска и размера присужденной компенсации морального вреда, Омаров пока не стал говорить, будет ли эта часть решения обжалована потерпевшей стороной.

— По этому вопросу я сейчас однозначно ничего сказать не могу. Мне необходимо посоветоваться с семьей Нурай. В целом лично я приговором удовлетворен, — сказал Аянхан Омаров.

Защита изучит приговор

Защита Шерхана Аймахана уже подтвердила, что согласна с решением суда не в полном объеме. Окончательное решение об апелляции адвокаты примут после получения и изучения текста приговора.

— С приговором мы частично не согласны. После получения и изучения приговора будем решать вопрос о подаче апелляционной жалобы, — сообщил адвокат Шерхана Аймахана Есболат Курманбаев.

Таким образом, рассмотрение уголовного дела в суде первой инстанции завершилось, но сам судебный процесс может продолжиться уже в апелляции. Для семьи Нурай главным итогом 13 августа стало решение, которого, по словам родственников, они добивались с начала расследования, — пожизненное лишение свободы для Шерхана Аймахана.

Ранее сообщалось, что 13 августа Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента признал Шерхана Аймахана виновным в похищении, преследовании и убийстве Нурай Серикбай с особой жестокостью. По совокупности уголовных правонарушений ему назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Суд также частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. С Аймахана взыскали 25 млн теңге компенсации морального вреда и 5 млн теңге расходов на услуги адвоката. Требование о возмещении материального ущерба оставлено без рассмотрения с разъяснением права семьи обратиться с ним в порядке гражданского судопроизводства.

Ранее суд Шымкента частично удовлетворил гражданский иск семьи Нурай Серикбай. Осужденный Шерхан Аймахан должен выплатить 25 млн теңге в качестве компенсации морального вреда и 5 млн теңге расходов на оплату услуг адвоката.