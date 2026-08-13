25 млн теңге за моральный вред: суд частично удовлетворил иск семьи Нурай Серикбай

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента частично удовлетворил гражданский иск семьи Нурай Серикбай. Осужденный Шерхан Аймахан должен выплатить 25 млн теңге в качестве компенсации морального вреда и 5 млн теңге расходов на оплату услуг адвоката, передает корреспондент Kazinform.

Ранее потерпевшая сторона заявляла требование о взыскании 10 млрд теңге компенсации морального вреда. По итогам рассмотрения дела суд определил ее размер в 25 млн теңге.

Кроме того, с Аймахана взыскали:

2 млн 162 тыс. 50 теңге государственной пошлины в доход государства,

1 млн 205 тыс. 695 теңге процессуальных издержек,

129 тыс. 750 теңге обязательного платежа в Фонд компенсации потерпевшим.

Требование о возмещении материального ущерба суд в рамках уголовного дела не разрешил. Потерпевшая сторона сможет заявить его отдельно в порядке гражданского судопроизводства.

— В части материального ущерба иск оставлен без рассмотрения, поскольку подтверждающие расходы документы суду представлены не были. За гражданским истцом Бауыржаном Сагынбеком — отцом Нурай Серикбай, признано право на удовлетворение требований по материальному ущербу. Необходимо собрать соответствующие документы и обратиться в суд в гражданском порядке, — разъяснил судья Саммидин Темиралиев после оглашения приговора.

Отдельно суд рассмотрел расходы семьи на юридическую помощь. С осужденного взыскали 5 млн теңге, потраченных на услуги адвоката. Еще 500 тыс. теңге в эту сумму не вошли: по второму представителю потерпевшая сторона предоставила скриншот чека, однако договора на оказание юридической помощи в материалах не было.

После вступления приговора в законную силу Аймахану предоставят два месяца для добровольной выплаты присужденных потерпевшей стороне сумм. Если решение суда в установленный срок исполнено не будет, эта часть приговора подлежит принудительному исполнению.

Приговор пока не вступил в законную силу. Стороны могут обжаловать его в апелляционной коллегии по уголовным делам Шымкентского городского суда в течение 15 суток.

Ранее сообщалось, что 13 августа Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента приговорил Шерхана Аймахана к пожизненному лишению свободы за убийство Нурай Серикбай с особой жестокостью. Смягчающих и отягчающих ответственность и наказание обстоятельств суд не установил.