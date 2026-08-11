Суд по делу Нурай Серикбай завершен: Шерхан Аймахан выступил с последним словом

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента Шерхан Аймахан выступил с последним словом по делу об убийстве 21-летней Нурай Серикбай, передает корреспондент агентства Kazinform.

Подсудимый попросил прощения у семьи погибшей, вновь не согласился с выводами экспертов и заявил, что считает «физически невозможным» нанесение 35 ножевых ранений за зафиксированный на видео промежуток времени.

Свое выступление Аймахан начал со слов соболезнования родителям и братьям Нурай. Он сказал, что любил девушку и сожалеет о произошедшем.

— Я очень сильно любил Нурай, у меня были искренние чувства. Выражаю соболезнования ее родителям и искренне раскаиваюсь. Прошу прощения у отца, матери и двух братьев Нурай, — сказал Шерхан Аймахан.

Подсудимый заявил, что готов возместить заявленный потерпевшей стороной материальный ущерб в размере 15 млн 739 тыс. 65 теңге. Требование о компенсации 10 млрд теңге морального вреда он не признал.

— Материальный ущерб полностью беру на себя и готов в будущем, работая, его возместить. Моральную компенсацию в размере 10 миллиардов теңге не признаю. Я очень сожалею о том, что произошло, и буду сожалеть об этом всю жизнь, — заявил Аймахан.

Большую часть последнего слова подсудимый посвятил отношениям с Нурай до трагедии. Шерхан Аймахан вновь утверждал, что между ними были взаимные чувства, они регулярно встречались, обсуждали создание семьи и поддерживали связь после отъезда девушки на учебу в Алматы.

Аймахан также продолжил настаивать, что в октябре 2025 года Нурай якобы добровольно согласилась поехать вместе с ним из Алматы в Шымкент. В качестве аргумента он ссылался на остановки по дороге, доступ девушки к телефону и возможность обратиться за помощью.

Эта версия ранее оспаривалась потерпевшей стороной и обвинением. В суде исследовались заявления Нурай, переписки, видеозаписи и другие материалы, касающиеся событий октября 2025 года.

Фото: Kazinform

Я шел попрощаться — подсудимый

Говоря о событиях 11 января, Аймахан заявил, что встреча с Нурай якобы планировалась как последняя. По его версии, он хотел вернуть девушке оставшееся у него кольцо и окончательно прекратить отношения.

— Я пришел к Нурай с целью попрощаться. Никакого намерения убивать ее у меня не было, — заявил подсудимый.

Аймахан вновь рассказал свою версию появления ножа. По его словам, он обнаружил его в автомобиле незадолго до встречи и положил в карман толстовки, якобы не придав этому значения.

Дальнейшие события он снова объяснил провалом в памяти. Подсудимый утверждает, что после конфликта помнит только отдельные эпизоды, а затем пришел в себя уже в другом месте.

Он также поставил под сомнение установленное следствием количество ударов, сославшись на продолжительность видеозаписи нападения.

— На видео сам момент нанесения ранений длится, как мне кажется, около 9–10 секунд. При этом говорится о 35 ранениях. Я считаю, что на это тоже необходимо обратить внимание, — сказал Аймахан.

Судебно-медицинская экспертиза ранее установила 35 ножевых ранений на теле Нурай Серикбай. Во время предыдущего заседания эксперт Жанболат Пернебеков продемонстрировал их расположение на анатомическом манекене.

В последнем слове Аймахан вновь оспорил заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы.

Он заявил, что нанесение 35 ножевых ранений за короткий промежуток времени «физически невозможно» и исследование его психического состояния, проведенное спустя несколько месяцев после преступления, по его мнению, не позволяет достоверно определить состояние в момент произошедшего.

Ранее судебный психиатр сообщил, что диагностированное у подсудимого расстройство не лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и контролировать их. Судебный психолог также не выявила комплекса признаков, необходимого для подтверждения физиологического аффекта.

Сам Аймахан с этими выводами не согласился. В завершение выступления он вновь обратился к семье погибшей.

— Я искренне сожалею о том, что произошло. Прошу прощения у отца, матери и двух братьев Нурай. В первую очередь прошу прощения у самой Нурай, хотя ее уже нет с нами. Я очень сильно ее любил и искренне раскаиваюсь, — сказал подсудимый.

После последнего слова председательствующий судья Саммидин Темиралиев сообщил, что приговор по делу будет оглашен в четверг, 13 августа.

Напомним, 11 августа завершилось шестое судебное заседание по делу об убийстве Нурай Серикбай. В этот день суд онлайн допросил судебного психиатра и психолога, рассмотрел ходатайства защиты и завершил прения сторон.

Государственный обвинитель попросил назначить Шерхану Аймахану пожизненное лишение свободы. Такого же наказания потребовали представители потерпевшей стороны и отец Нурай. Защита оспорила часть предъявленного обвинения и настаивала на своей версии отношений между подсудимым и погибшей.

21-летняя Нурай Серикбай была убита 11 января 2026 года. Подсудимый Шерхан Аймахан ранее похитил девушку для принуждения к браку по обряду «алып қашу», после отказа продолжил преследовать ее. В день трагедии он нанес Нурай 35 ножевых ранений.

После чего подозреваемый в жестоком преступлении скрылся и был задержан спустя двое суток.

Аймахану предъявлены обвинения по статьям о принуждении к вступлению в брак, сталкинге и убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Во время следствия подозреваемого направляли на судебно-психиатрическую экспертизу. Она признала его вменяемым.