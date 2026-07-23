35 ножевых и принуждение к браку: в Шымкенте огласили обвинение по делу Нурай Серикбай

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента состоялось предварительное слушание по делу об убийстве 21-летней студентки Нурай Серикбай. Подсудимый Шерхан Аймахан отказался от рассмотрения дела с участием присяжных заседателей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Шерхана Аймахана обвиняют в принуждении к вступлению в брак, сталкинге и убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Предварительное слушание изначально было назначено на 21 июля, однако его перенесли из-за болезни подсудимого.

Как проходит суд

На заседание 23 июля Аймахана доставили под конвоем с перебинтованным горлом. На слушании присутствовал отец Нурай Серикбай. Ее брата Димаша, который проходит по делу свидетелем, попросили покинуть зал суда до допроса. Интересы Аймахана представляют четыре адвоката, потерпевшей стороны — два.

По итогам предварительного слушания председательствующий судья Саммидин Темиралиев назначил рассмотрение дела по существу.

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

— Подсудимому было разъяснено право ходатайствовать о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. В ходе предварительного слушания он заявил о рассмотрении дела без их участия. Оснований, препятствующих назначению главного судебного разбирательства, суд не установил. Меру пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения. Главное судебное разбирательство назначить на 28 июля в 10:00, — огласил постановление судья.

Процесс пройдет в открытом режиме с участием государственного обвинителя, потерпевшей стороны, адвокатов и представителей СМИ.

Что установило следствие

Во время предварительного слушания прокурор Мадияр Абилкасимов огласил обвинительный акт. Согласно материалам уголовного дела, Шерхан Аймахан познакомился с Нурай Серикбай 3 июля 2025 года на свадьбе общих знакомых в Шымкенте. После знакомства он начал ухаживать за девушкой, дарил цветы, переписывался с ней в социальных сетях и мессенджерах, после чего они некоторое время встречались.

В конце августа Нурай уехала на учебу в Алматы, где вместе с подругами снимала квартиру. Спустя месяц Аймахан приехал к ней и сделал предложение. Девушка отказалась, объяснив, что пока не готова к замужеству.

Фото: justice_for_nuray/Instagram

По версии обвинения, вечером 4 октября Аймахан пришел к съемной квартире Нурай и предложил прогуляться по ночному Алматы. Во время поездки он решил силой принудить девушку к вступлению в брак. Когда Нурай поняла, что они выехали из города, и попыталась возразить, Шерхан Аймахан пригрозил устроить ДТП, если она будет сопротивляться.

На следующий день он привез девушку в Шымкент — сначала в свой дом, а затем к родственникам в Сайрамский район. Вечером, как указано в обвинительном акте, там состоялся традиционный обряд «келін түсіру». Нурай покрыли голову платком и отвели в комнату для невесты.

Позже братья девушки вместе с полицией приехали к дому Аймахана. Нурай попросила забрать ее, после чего обоих доставили в Каратауское районное управление полиции для дачи объяснений. После проверки девушку отпустили вместе с родственниками. Аймахан пообещал больше ее не беспокоить.

По факту действий сотрудников полиции впоследствии было зарегистрировано отдельное уголовное дело по статье о халатности.

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

По версии следствия, после этих событий преследование не прекратилось. Аймахан неоднократно приезжал к дому девушки, ездил в Алматы, пытался выяснить ее местонахождение у сокурсниц и продолжал звонить, несмотря на то что Нурай несколько раз меняла номер телефона. Только 7 октября, согласно обвинительному акту, он совершил 76 звонков, пытаясь связаться с девушкой вопреки ее воле.

Вечером 11 января 2026 года около 18:30 Аймахан приехал к дому, где жила Нурай, и стал ждать девушку на парковке. При себе у него был нож. Когда Нурай вышла в магазин, он предложил ей прогуляться.

Получив отказ, Аймахан, как считает следствие, напал на девушку и начал наносить ей ножевые ранения. На крики Нурай выбежал очевидец. Увидев свидетеля, Аймахан сначала отбежал на несколько метров, однако затем вернулся и продолжил наносить удары лежавшей на земле девушке.

Согласно обвинительному акту, всего Нурай были причинены 35 ножевых ранений, девять из которых оказались проникающими — в область шеи, грудной клетки и брюшной полости. От полученных травм девушка скончалась на месте. Причиной смерти, по заключению судебно-медицинской экспертизы, стал геморрагический шок, вызванный большой кровопотерей.

Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала Шерхана Аймахана вменяемым. Эксперты пришли к выводу, что во время совершения преступления он осознавал характер и общественную опасность своих действий, мог руководить ими и не находился в состоянии аффекта. При этом у него выявлены признаки обсессивно-компульсивного расстройства, которые, согласно заключению специалистов, не исключают вменяемости и не требуют принудительного лечения.

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

После оглашения обвинительного акта подсудимый заявил, что не понимает и не признает предъявленные ему обвинения. Эту реакцию журналистам прокомментировал адвокат потерпевшей стороны Аянхан Омаров.

— Отказ от присяжных заседателей — это законное право подсудимого, и он им воспользовался. Что касается его заявления о том, что он не понимает обвинение, то, на мой взгляд, это либо избранная линия защиты, либо попытка симуляции. Ранее он уже пытался симулировать свое психическое состояние. При этом с материалами уголовного дела его ознакомили в полном объеме, — сказал адвокат.

По словам Омарова, защита потерпевшей стороны не согласна с отдельными формулировками обвинительного акта, которые могут создать впечатление, будто Нурай строила с подсудимым отношения с целью вступления в брак.

— Этого не было. Она принимала знаки внимания, общалась с ним, но, когда поняла его намерения, прекратила общение. За два месяца зафиксировано более 140 попыток связаться с ней. Нурай несколько раз меняла номер телефона, однако он продолжал ее преследовать, — отметил адвокат.

Как сообщил Аянхан Омаров, 28 июля суд начнет рассмотрение дела с допроса потерпевшей стороны. Первым в суде будет допрошен отец Нурай Серикбай. Затем показания дадут братья девушки, ее сокурсницы, другие свидетели обвинения, специалисты и эксперты. После исследования вещественных доказательств и видеозаписей суд перейдет к допросу подсудимого.

Хронология следствия

Напомним, 11 января возле своего дома в Шымкенте была убита 21-летняя студентка Нурай Серикбай. По данным следствия, несколькими месяцами ранее девушку против ее воли вывезли из Алматы в Шымкент и пытались принудить к вступлению в брак.

Выступая на заседании Национального курултая, Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что похищение невест, сталкинг, домашнее насилие и другие проявления бытовой жестокости не имеют ничего общего с национальными традициями и должны назамедлительно пресекаться.

Своих должностей лишились начальник департамента полиции Шымкента и его первый заместитель. Несколько сотрудников были уволены из органов внутренних дел.

В отношении полицейских, не принявших своевременных мер после обращения девушки, расследуется отдельное уголовное дело по статье «Халатность».

Во время следствия подозреваемого направляли на судебно-психиатрическую экспертизу. Она признала Шерхана Аймахана вменяемым.

12 июня расследование завершили. Дело направили в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента.

По совокупности предъявленных обвинений Шерхану Аймахану грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.