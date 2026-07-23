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    35 ножевых и принуждение к браку: в Шымкенте огласили обвинение по делу Нурай Серикбай

    В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента состоялось предварительное слушание по делу об убийстве 21-летней студентки Нурай Серикбай. Подсудимый Шерхан Аймахан отказался от рассмотрения дела с участием присяжных заседателей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    35 ножевых и принуждение к браку: в Шымкенте огласили обвинение по делу Нурай Серикбай
    Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

    Шерхана Аймахана обвиняют в принуждении к вступлению в брак, сталкинге и убийстве, совершенном с особой жестокостью.

    Предварительное слушание изначально было назначено на 21 июля, однако его перенесли из-за болезни подсудимого.

    Как проходит суд

    На заседание 23 июля Аймахана доставили под конвоем с перебинтованным горлом. На слушании присутствовал отец Нурай Серикбай. Ее брата Димаша, который проходит по делу свидетелем, попросили покинуть зал суда до допроса. Интересы Аймахана представляют четыре адвоката, потерпевшей стороны — два.

    По итогам предварительного слушания председательствующий судья Саммидин Темиралиев назначил рассмотрение дела по существу.

    35 ножевых и принуждение к браку: в Шымкенте огласили обвинение по делу Нурай Серикбай
    Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

    — Подсудимому было разъяснено право ходатайствовать о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. В ходе предварительного слушания он заявил о рассмотрении дела без их участия. Оснований, препятствующих назначению главного судебного разбирательства, суд не установил. Меру пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения. Главное судебное разбирательство назначить на 28 июля в 10:00, — огласил постановление судья.

    Процесс пройдет в открытом режиме с участием государственного обвинителя, потерпевшей стороны, адвокатов и представителей СМИ.

    Что установило следствие

    Во время предварительного слушания прокурор Мадияр Абилкасимов огласил обвинительный акт. Согласно материалам уголовного дела, Шерхан Аймахан познакомился с Нурай Серикбай 3 июля 2025 года на свадьбе общих знакомых в Шымкенте. После знакомства он начал ухаживать за девушкой, дарил цветы, переписывался с ней в социальных сетях и мессенджерах, после чего они некоторое время встречались.

    В конце августа Нурай уехала на учебу в Алматы, где вместе с подругами снимала квартиру. Спустя месяц Аймахан приехал к ней и сделал предложение. Девушка отказалась, объяснив, что пока не готова к замужеству.

    погибшая Нурай Серикбай
    Фото: justice_for_nuray/Instagram

    По версии обвинения, вечером 4 октября Аймахан пришел к съемной квартире Нурай и предложил прогуляться по ночному Алматы. Во время поездки он решил силой принудить девушку к вступлению в брак. Когда Нурай поняла, что они выехали из города, и попыталась возразить, Шерхан Аймахан пригрозил устроить ДТП, если она будет сопротивляться.

    На следующий день он привез девушку в Шымкент — сначала в свой дом, а затем к родственникам в Сайрамский район. Вечером, как указано в обвинительном акте, там состоялся традиционный обряд «келін түсіру». Нурай покрыли голову платком и отвели в комнату для невесты.

    Позже братья девушки вместе с полицией приехали к дому Аймахана. Нурай попросила забрать ее, после чего обоих доставили в Каратауское районное управление полиции для дачи объяснений. После проверки девушку отпустили вместе с родственниками. Аймахан пообещал больше ее не беспокоить.

    По факту действий сотрудников полиции впоследствии было зарегистрировано отдельное уголовное дело по статье о халатности.

    35 ножевых и принуждение к браку: в Шымкенте огласили обвинение по делу Нурай Серикбай
    Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

    По версии следствия, после этих событий преследование не прекратилось. Аймахан неоднократно приезжал к дому девушки, ездил в Алматы, пытался выяснить ее местонахождение у сокурсниц и продолжал звонить, несмотря на то что Нурай несколько раз меняла номер телефона. Только 7 октября, согласно обвинительному акту, он совершил 76 звонков, пытаясь связаться с девушкой вопреки ее воле.

    Вечером 11 января 2026 года около 18:30 Аймахан приехал к дому, где жила Нурай, и стал ждать девушку на парковке. При себе у него был нож. Когда Нурай вышла в магазин, он предложил ей прогуляться.

    Получив отказ, Аймахан, как считает следствие, напал на девушку и начал наносить ей ножевые ранения. На крики Нурай выбежал очевидец. Увидев свидетеля, Аймахан сначала отбежал на несколько метров, однако затем вернулся и продолжил наносить удары лежавшей на земле девушке.

    Согласно обвинительному акту, всего Нурай были причинены 35 ножевых ранений, девять из которых оказались проникающими — в область шеи, грудной клетки и брюшной полости. От полученных травм девушка скончалась на месте. Причиной смерти, по заключению судебно-медицинской экспертизы, стал геморрагический шок, вызванный большой кровопотерей.

    Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала Шерхана Аймахана вменяемым. Эксперты пришли к выводу, что во время совершения преступления он осознавал характер и общественную опасность своих действий, мог руководить ими и не находился в состоянии аффекта. При этом у него выявлены признаки обсессивно-компульсивного расстройства, которые, согласно заключению специалистов, не исключают вменяемости и не требуют принудительного лечения.

    35 ножевых и принуждение к браку: в Шымкенте огласили обвинение по делу Нурай Серикбай
    Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

    После оглашения обвинительного акта подсудимый заявил, что не понимает и не признает предъявленные ему обвинения. Эту реакцию журналистам прокомментировал адвокат потерпевшей стороны Аянхан Омаров.

    — Отказ от присяжных заседателей — это законное право подсудимого, и он им воспользовался. Что касается его заявления о том, что он не понимает обвинение, то, на мой взгляд, это либо избранная линия защиты, либо попытка симуляции. Ранее он уже пытался симулировать свое психическое состояние. При этом с материалами уголовного дела его ознакомили в полном объеме, — сказал адвокат.

    По словам Омарова, защита потерпевшей стороны не согласна с отдельными формулировками обвинительного акта, которые могут создать впечатление, будто Нурай строила с подсудимым отношения с целью вступления в брак.

    — Этого не было. Она принимала знаки внимания, общалась с ним, но, когда поняла его намерения, прекратила общение. За два месяца зафиксировано более 140 попыток связаться с ней. Нурай несколько раз меняла номер телефона, однако он продолжал ее преследовать, — отметил адвокат.

    Как сообщил Аянхан Омаров, 28 июля суд начнет рассмотрение дела с допроса потерпевшей стороны. Первым в суде будет допрошен отец Нурай Серикбай. Затем показания дадут братья девушки, ее сокурсницы, другие свидетели обвинения, специалисты и эксперты. После исследования вещественных доказательств и видеозаписей суд перейдет к допросу подсудимого.

    Хронология следствия

    Напомним, 11 января возле своего дома в Шымкенте была убита 21-летняя студентка Нурай Серикбай. По данным следствия, несколькими месяцами ранее девушку против ее воли вывезли из Алматы в Шымкент и пытались принудить к вступлению в брак.

    Выступая на заседании Национального курултая, Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что похищение невест, сталкинг, домашнее насилие и другие проявления бытовой жестокости не имеют ничего общего с национальными традициями и должны назамедлительно пресекаться.

    Своих должностей лишились начальник департамента полиции Шымкента и его первый заместитель. Несколько сотрудников были уволены из органов внутренних дел.

    В отношении полицейских, не принявших своевременных мер после обращения девушки, расследуется отдельное уголовное дело по статье «Халатность».

    Во время следствия подозреваемого направляли на судебно-психиатрическую экспертизу. Она признала Шерхана Аймахана вменяемым.

    12 июня расследование завершили. Дело направили в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента.

    По совокупности предъявленных обвинений Шерхану Аймахану грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Сталкинг Регионы Казахстана Суды Шымкент Прокуратура Убийство Происшествия
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор