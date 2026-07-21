Слушания по делу об убийстве Нурай Серикбай перенесли из-за болезни подсудимого

Предварительные слушания по делу об убийстве Нурай Серикбай не состоялись. В суде представили медицинскую справку о болезни подсудимого, передает корреспондент агентства Kazinform.

У Шерхана Аймахана диагностирована ОРВИ с высокой температурой. На этом этапе суд должен был определить порядок дальнейшего рассмотрения дела, решить вопрос об участии присяжных заседателей и рассмотреть ходатайство о проведении онлайн-трансляции процесса

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента 21 июля должно было состояться предварительное слушание по делу 28-летнего Шерхана Аймахана, обвиняемого по трем тяжким статьям Уголовного кодекса РК: убийство, совершенное с особой жестокостью, сталкинг и принуждение к вступлению в брак.

Председательствующий судья Саммидин Темиралиев сообщил, что заседание не может состояться без участия подсудимого.

— Этот вопрос может быть решен только с участием всех сторон процесса. Подсудимый сегодня на судебное заседание не доставлен, поэтому рассмотрение ходатайств откладывается. На следующем заседании, когда он будет присутствовать, суд выслушает позиции обеих сторон и после этого примет решение, — сказал судья.

Государственное обвинение по делу поддерживает прокурор Мадияр Абилкасимов.

Основанием для переноса заседания стала медицинская справка, выданная 21 июля. Согласно документу, у Шерхана Аймахана диагностированы острая респираторная вирусная инфекция и гипертермический синдром.

В заключении врача указано, что по состоянию здоровья обвиняемый не может посещать судебные заседания и освобожден от участия в следственных действиях и суде на период болезни.

Как пояснил после заседания адвокат потерпевшей стороны Аянхан Омаров, именно подсудимый должен определить, воспользуется ли своим правом на рассмотрение дела с участием присяжных заседателей. Кроме того, суд обязан выслушать его позицию по вопросу проведения онлайн-трансляции судебного процесса.

— По существу сегодня ничего не рассматривалось. Предварительное слушание перенесли в связи с ухудшением состояния здоровья подсудимого, — пояснил адвокат.

Аянхан Омаров сообщил, что потерпевшая сторона подала ходатайство о допуске журналистов и проведении прямой трансляции всех судебных заседаний. По его словам, дело имеет особую общественную значимость, открытое рассмотрение поможет повысить правовую грамотность граждан и привлечь внимание к проблеме сталкинга и принуждения к браку.

— Этот судебный процесс является открытым. Само преступление с первых дней вызвало огромный общественный резонанс и дошло до Президента. Мы хотим, чтобы общество увидело, как рассматриваются подобные дела, какие доказательства исследуются и как обеспечиваются права потерпевших. Это не попытка оказать давление на суд и не манипуляция общественным мнением. Семья Нурай хочет лишь одного — чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась, — сказал Аянхан Омаров.

Адвокат отметил, что статьи о сталкинге и принуждении к вступлению в брак появились в уголовном законодательстве Казахстана незадолго до трагедии.

— Закон был подписан Президентом 16 июля 2025 года и вступил в силу спустя 60 дней. Когда, по версии следствия, происходили события по этому делу, эти нормы действовали всего около десяти дней. Скорее всего, у правоохранительных органов тогда еще не было достаточной практики расследования таких преступлений, алгоритмов сбора и закрепления доказательств, — считает адвокат.

По его словам, именно поэтому семья погибшей считает принципиально важным, чтобы судебное разбирательство проходило максимально открыто.

— Мы хотим, чтобы люди увидели, какие факты и доказательства будут исследоваться в суде. Это важно для каждой семьи. Чем больше люди будут знать о подобных преступлениях и своих правах, тем больше шансов предотвратить такие трагедии в будущем, — подчеркнул адвокат.

Четверо адвокатов, представляющих интересы подсудимого, от комментариев журналистам отказались. Вместе с тем они выступили против фото- и видеосъемки адвокатов стороны защиты, онлайн-трансляции и освещения судебного процесса в СМИ и социальных сетях. Кроме того, защита просит рассматривать дело без участия присяжных заседателей.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

Почему обвинение включает статью о сталкинге

Адвокат также объяснил последовательность событий, которая, по версии следствия, легла в основу обвинения. По его словам, первым эпизодом стало принуждение Нурай Серикбай к вступлению в брак. После отказа девушки, утверждает потерпевшая сторона, началось ее систематическое преследование.

— Сначала было принуждение к вступлению в брак. После того как подсудимый получил отказ, он начал преследовать Нурай. Он постоянно звонил ей, из-за чего девушка несколько раз меняла номера телефонов. Писал ее подругам и сокурсницам, с которыми она училась. Родные также неоднократно фиксировали его автомобиль возле дома. Все эти материалы приобщены к уголовному делу, — заявил Аянхан Омаров.

По версии обвинения, именно эти обстоятельства стали основанием для предъявления обвинения по статье о сталкинге наряду с обвинением в убийстве и принуждении к вступлению в брак.

Потерпевшая сторона также просила признать брата Нурай — Султана Серикбая — представителем потерпевшей. Как пояснил адвокат, отец девушки работает вахтовым методом и не всегда сможет участвовать в судебных заседаниях.

— Султан с первых дней занимается этим делом, постоянно взаимодействует со следствием, прокуратурой и журналистами, знает материалы уголовного дела. Мы хотели, чтобы именно он представлял интересы семьи в суде и после каждого заседания рассказывал обществу, как проходит процесс. Однако на стадии досудебного расследования нам отказали, — сообщил Омаров.

Еще одно ходатайство касалось возможной роли некоторых родственников Шерхана Аймахана в событиях, которые, по версии потерпевшей стороны, предшествовали убийству. Защита просила органы досудебного расследования проверить их действия на предмет возможного пособничества в принуждении Нурай Серикбай к вступлению в брак, однако получила отказ.

— В материалах уголовного дела имеются сведения, которые, по нашему мнению, прямо или косвенно свидетельствуют о роли некоторых близких родственников подсудимого. Речь идет о людях, которые встречали Нурай, убеждали ее остаться, надевали на нее платок. Мы считаем, что этим обстоятельствам также должна быть дана правовая оценка, — заявил адвокат.

Мать погибшей Нурай, по его словам, убеждена, что длительное психологическое давление постепенно лишило дочь возможности сопротивляться происходящему.

— Она считает, что со временем Нурай словно смирилась с происходящим, потому что уже не находила в себе сил противостоять тому давлению, которое на нее оказывали, — сказал он.

Мы даже не успеваем оплакивать Нурай: что рассказал брат

Брат погибшей студентки Султан Серикбай рассказал журналистам, что семья полностью ознакомилась с материалами уголовного дела и теперь ждет начала судебного разбирательства по существу.

Сейчас Султан проходит по делу в качестве свидетеля и надеется, что суд удовлетворит ходатайство о признании его представителем потерпевшей стороны.

— После нескольких допросов, надеюсь, суд одобрит мое заявление и официально признает меня представителем потерпевшей стороны, — сказал Султан Серикбай.

По его словам, с материалами уголовного дела семья ознакомилась в полном объеме.

— Мы полностью изучили дело. Нам все показали и подробно объяснили. Департамент полиции, следствие и прокуратура провели большую работу. Теперь остается последний этап — судебный процесс, — отметил он.

Комментируя перенос предварительного слушания, Султан Серикбай признался, что у семьи возникли вопросы.

— Сегодня здесь собрались более 20 журналистов. Со стороны подсудимого пришли четыре адвоката, но сам он не явился, сославшись на болезнь. Это мое личное мнение, но у меня возникают сомнения. В такой ответственный момент не прийти в суд из-за такой болезни… Однако оценку этому даст суд, — сказал брат погибшей.

Он подчеркнул, что семья не намерена добиваться наказания через общественное давление, рассчитывая исключительно на законное судебное решение.

По словам Султана Серикбая, после трагедии жизнь семьи полностью изменилась.

— Морально нам очень тяжело. Мы даже не успеваем оплакивать Нурай, потому что сейчас все силы уходят на то, чтобы довести это дело до конца, — признался он.

Брат погибшей отметил, что внимание общественности и журналистов помогло сохранить и усилить интерес к расследованию.

— Если бы не средства массовой информации, нам было бы гораздо сложнее пройти этот путь. Спасибо журналистам, которые с первых дней освещали эту историю, — сказал Султан Серикбай.

Он также поблагодарил Президента и Министерство внутренних дел за внимание к делу.

— Благодаря Президенту, Министерству внутренних дел и вам, журналистам, это дело не осталось без внимания. Мы благодарны за поддержку, — добавил он.

По словам Султана, семья сознательно откладывает переживание утраты до окончания судебного процесса.

— Конечно, мы каждый день переживаем эту боль. Но если сейчас остановиться и ничего не делать, кто тогда будет добиваться справедливости? Поэтому мы хотим довести это дело до конца, — сказал он.

Напомним, 11 января в Шымкенте была убита 21-летняя студентка Нурай Серикбай. По версии следствия, знакомый с девушкой 28-летний Шерхан Аймахан подкараулил ее возле магазина и нанес несколько ножевых ранений. После нападения подозреваемый скрылся. Вскоре он был задержан примерно в десяти километрах от города и помещен в следственный изолятор.

После общественного резонанса по поручению Президента началась проверка действий сотрудников полиции Шымкента. Глава государства, выступая на заседании Национального курултая, подчеркнул, что похищение девушек является жестоким преступлением.

В тот же день своих должностей лишились начальник департамента полиции Шымкента и его первый заместитель. Несколько сотрудников были уволены из органов внутренних дел.

МВД возбудило отдельное уголовное дело по факту халатности полицейских, которые, по версии следствия, ранее не приняли должных мер после обращения девушки с заявлением о принуждении к браку.

Позже обвинение переквалифицировали на статью об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Кроме того, расследование велось по статьям о сталкинге и принуждении к вступлению в брак. Максимальное наказание по предъявленным обвинениям предусматривает пожизненное лишение свободы.

Во время следствия подозреваемого направляли на судебно-психиатрическую экспертизу. Она признала Шерхана Аймахана вменяемым.

12 июня расследование завершили. Уголовное дело направили в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента.

Предварительные слушания были назначены на 21 июля, которые перенесли из-за болезни подсудимого. Интересы потерпевшей представляют адвокаты Аянхан Омаров и Мухаммеджан Ахметов, защиты — четыре адвоката. Новая дата предварительных слушаний пока не назначена.