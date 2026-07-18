Назначена дата первого судебного заседания по делу Нурай Серикбай

В Шымкенте назначили первое судебное заседание по делу об убийстве 21-летней Нурай Серикбай. Предварительное слушание пройдет 21 июля в 10:00 в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента.

Интересы потерпевшей стороны будут представлять адвокаты Аянхан Омаров и Мухаммеджан Ахметов.

— Во время предварительного слушания суд решит вопрос о назначении дела к рассмотрению по существу. Также будет определен порядок исследования доказательств и рассмотрена возможность участия в процессе присяжных заседателей, — сообщил адвокат Аянхан Омаров.

Представители потерпевшей стороны заявили, что будут добиваться максимальной открытости процесса и проведения онлайн-трансляций судебных заседаний.

Напомним, 11 января в Шымкенте была убита 21-летняя студентка Нурай Серикбай. По версии следствия, знакомый с девушкой 28-летний Шерхан Аймахан подкараулил ее возле магазина и нанес несколько ножевых ранений. После нападения подозреваемый скрылся. Вскоре он был задержан примерно в десяти километрах от города и помещен в следственный изолятор.

После общественного резонанса по поручению Президента началась проверка действий сотрудников полиции Шымкента. Глава государства, выступая на заседании Национального курултая, подчеркнул, что похищение девушек является жестоким преступлением.

В тот же день своих должностей лишились начальник департамента полиции Шымкента и его первый заместитель. Несколько сотрудников были уволены из органов внутренних дел.

МВД возбудило отдельное уголовное дело по факту халатности полицейских, которые, по версии следствия, ранее не приняли должных мер после обращения девушки с заявлением о принуждении к браку.

Позже обвинение переквалифицировали на статью об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Кроме того, расследование велось по статьям о сталкинге и принуждении к вступлению в брак. Максимальное наказание по предъявленным обвинениям предусматривает пожизненное лишение свободы.

Во время следствия подозреваемого направляли на судебно-психиатрическую экспертизу. Она признала Шерхана Аймахана вменяемым.

12 июня расследование завершили. Уголовное дело направили в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента.