Диагноз Шерхана Аймахана не влиял на его способность контролировать действия — эксперт

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента продолжается разбирательство по резонансному делу об убийстве Нурай Серикбай. В ходе шестого судебного заседания в режиме онлайн был допрошен судебно-психиатрический эксперт Института судебных экспертиз Алматы Темирлан Сейтек, передает корреспондент агентства Kazinform.



В ходе допроса специалист разъяснил результаты проведенной комплексно-психиатрической экспертизы в отношении подсудимого Шерхана Аймахана. Согласно выводам экспертов, несмотря на имеющиеся в его медицинской карте диагнозы, подсудимый в момент совершения преступления полностью отдавал себе отчет в происходящем.

— Имеющееся у подсудимого обсессивно-компульсивное расстройство не лишало его способности понимать характер своих действий и контролировать их. Хроническими психическими расстройствами считаются, например, шизофрения, шизотипические и органические расстройства, которые могут лишать человека способности правильно понимать значение своих действий и отвечать за них. У Аймахана в медицинской документации указан диагноз «смешанные навязчивые мысли и действия», обсессивно-компульсивное расстройство F42.2. Ранее он проходил лечение в Рудном. Однако это расстройство не лишает человека способности отдавать отчет своим действиям. Он мог понимать и контролировать их, — сообщил Темирлан Сейтек.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

Эксперт также добавил, что в данное время Аймахан не нуждается в дополнительном принудительном лечении и по своему психическому состоянию может участвовать в следственных и судебных процедурах.

Защита поинтересовалась, какие материалы изучала экспертная комиссия. Темирлан Сейтек пояснил, что ей были предоставлены два тома уголовного дела и диск с видеозаписью одного из допросов. Предыдущие показания содержались в письменных протоколах.

— Мы работаем с теми материалами, которые нам предоставляет следственный орган. При этом объектом экспертизы является сам человек. Мы проводим с ним непосредственную беседу и на основании исследования даем заключение, — пояснил эксперт.

«На меня оказывали давление» — Аймахан не согласился с экспертизой

После этого вопросы эксперту задал сам подсудимый.

Шерхан Аймахан заявил, что видеозапись от 5 мая, переданная экспертам, якобы была сделана под давлением после его возвращения из Алматы в Шымкент. Он также утверждал, что во время пребывания в республиканской психиатрической больнице в Актасе сталкивался с давлением и насмешками со стороны персонала.

— Санитары говорили: «Возвращайся, иначе отсюда вывезем только твой труп». Я считаю, что полноценной экспертизы не было. Пока вы задавали вопросы, другие сотрудники просто пили чай. Я с таким заключением не согласен, — заявил Шерхан Аймахан.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

На эти претензии эксперт ответил, что выводы строились на объективном обследовании, заявления о давлении в больнице находятся в компетенции следственных органов.

— С вами было проведено полноценное обследование по установленной методике. Мы спрашивали о вашем прошлом, обстоятельствах произошедшего, повреждениях на руках. С вами беседовали психиатр, психолог и другие члены комиссии. Были заданы вопросы, необходимые для подготовки заключения, — пояснил эксперт.

После завершения допроса психиатра суд перешел к психологической части экспертизы и онлайн-допросу судебного эксперта-психолога Куляш Кожамжаровой.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

Корреспондент агентства Kazinform продолжает следить за ходом процесса.

Напомним, 11 января в Шымкенте была убита 21-летняя Нурай Серикбай. По версии следствия, Шерхан Аймахан нанес девушке 35 ножевых ранений.

Ранее суд исследовал видеозаписи нападения и результаты ДНК-экспертиз. Судебно-медицинский эксперт на анатомическом манекене показал расположение всех 35 ранений. Семья погибшей также заявила гражданский иск на 10 млрд теңге в качестве компенсации морального вреда и сообщила, что в случае его удовлетворения намерена направить эту сумму на благотворительность.