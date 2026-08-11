Из чего сложился многомиллионный иск семьи Нурай Серикбай

В суде по делу об убийстве Нурай Серикбай потерпевшая сторона уточнила размер материального ущерба, увеличив его до 15 млн 739 тыс. 65 теңге. Суд подробно исследовал представленные чеки и квитанции, подтверждающие расходы семьи, передает корреспондент агентства Kazinform.

Адвокат потерпевшей стороны Аянхан Омаров сообщил, что к гражданскому иску приложена таблица с расшифровкой затрат и подтверждающими документами.

Среди заявленных расходов значатся похороны и поминальные мероприятия, юридическая помощь, поездки адвокатов и родственников в Астану, связанные с расследованием уголовного дела.

По словам Омарова, только на жаназа и жетісі было потрачено около 1,55 млн теңге. Во время заседания председательствующий судья Саммидин Темиралиев попросил сторону потерпевших подробно подтвердить отдельные статьи расходов квитанциями и пояснить назначение платежей.

— Все документы представлены с пояснениями, какой чек к каким расходам относится. Есть квитанции, договоры, билеты. Мы несколько раз ездили в Астану, были на приемах в государственных органах в период расследования дела, — пояснил Аянхан Омаров.

Адвокат подчеркнул, что требование о компенсации заявлено не с целью получения дохода.

— Еще раз обращаю внимание суда, что речь не идет об обогащении. В случае взыскания средств семья намерена направить их на благотворительность, — заявил представитель потерпевшей стороны.

Ранее материальный ущерб в гражданском иске оценивался в 14 млн 739 тыс. 65 теңге. На нынешнем заседании адвокат назвал сумму в 15 млн 739 тыс. 65 теңге.

Суд сообщил, что окончательную оценку представленным документам и обоснованности расходов даст при вынесении решения.

Председательствующий судья Саммидин Темиралиев также спросил Шерхана Аймахана о возможности возместить материальный ущерб.

— У меня тяжелое материальное положение. Я не работаю, — ответил подсудимый.

После этого потерпевшая сторона попросила допросить следователя, завершавшего расследование уголовного дела, чтобы прояснить заявления Аймахана о якобы оказывавшемся на него давлении. Судья отметил, что этим обстоятельствам будет дана оценка на основании уже исследованных материалов.

Сам подсудимый вновь заявил, что не согласен с последним заключением судебно-психолого-психиатрической экспертизы и продолжает настаивать на том, что во время следственных действий на него оказывали давление.

Ранее суд частично удовлетворил ходатайство защиты и исключил из числа доказательств протокол допроса Аймахана от 13 января 2026 года вместе с видеозаписью. Суд установил существенные расхождения между письменным протоколом и содержанием записи. В исключении показаний от 1 мая и назначении повторной комплексной психолого-психиатрической экспертизы защите отказали.

После завершения исследования доказательств и небольшого перерыва стороны перейдут к судебным прениям.

Ранее в этот же день в суде онлайн допросили судебного психиатра Темирлана Сейтека и эксперта-психолога Куляш Кожамжарову. Психиатр сообщил, что диагностированное у Аймахана расстройство не лишало его способности осознавать и контролировать свои действия. Психолог пришла к выводу, что признаков физиологического аффекта в момент преступления не установлено.

После рассмотрения ходатайств суд продолжил разбирательство по делу об убийстве 21-летней студентки.

Напомним, Нурай Серикбай была убита 11 января 2026 года возле своего дома в Шымкенте. По версии следствия, Шерхан Аймахан, ранее пытавшийся принудить девушку к браку через обряд «алып қашу», нанес ей 35 ножевых ранений.

Подсудимому предъявлены обвинения по трем статьям, включая убийство с особой жестокостью, сталкинг и принуждение к вступлению в брак.