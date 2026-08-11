Убийство Нурай Серикбай: прокурор запросил пожизненный срок Шерхану Аймахану

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента начались судебные прения по делу об убийстве 21-летней Нурай Серикбай. Государственный обвинитель Мадияр Абилкасимов попросил суд приговорить 28-летнего подсудимого Шерхана Аймахана к пожизненному лишению свободы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Выступая перед судом, прокурор подчеркнул, что вина подсудимого полностью доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз и материалами уголовного дела.

Согласно позиции гособвинения, подсудимый на протяжении длительного времени преследовал девушку (сталкинг) и угрожал ей, из-за чего Нурай была вынуждена менять номера телефонов и скрываться в Алматы. Прокурор также напомнил об эпизоде насильственного похищения девушки, отметив, что видеозапись, на которой Серикбай якобы говорит о «добровольном» приезде к Аймахану, была записана под давлением и по заученному тексту.

Разъясняя квалификацию по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью», Мадияр Абилкасимов указал, что попытки подсудимого списать действия на аффект полностью опровергнуты экспертами-психиатрами и психологами.

— Смерть Нурай Серикбай наступила от множественных колото-резаных ранений в область шеи и грудной клетки, повлекших обильную кровопотерю и геморрагический шок. Обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание Аймахана, не установлено. Прошу суд признать Шерхана Аймахана виновным и по совокупности правонарушений путем полного сложения наказаний окончательно назначить ему пожизненное лишение свободы с отбыванием в учреждении чрезвычайной безопасности, — заявил государственное обвинение Мадияр Абилкасимов.

По совокупности уголовных правонарушений прокурор запросил для 28-летнего Шерхана Аймахана следующее наказание:

По ст. 99 ч. 2 п. 5 УК РК (Убийство с особой жестокостью) — пожизненное лишение свободы;

По ст. 125-1 ч. 1 УК РК (Принуждение к вступлению в брак) — 2 года лишения свободы;

По ст. 115-1 ч. 1 УК РК (Сталкинг / Преследование) — 200 часов общественных работ.

Окончательное наказание (по ст. 58 ч. 4 УК РК) — пожизненное лишение свободы в колонии чрезвычайной безопасности, а также принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим (30 МРП) и возмещение процессуальных издержек за экспертизы.

Заседание продолжается. В судебных прениях выступают представитель потерпевшей стороны, отец Нурай Серикбай и адвокаты подсудимого.

Ранее в ходе судебного следствия эксперты подтвердили вменяемость Аймахана, суд удовлетворил ходатайство защиты о признании недействительным одного из протоколов следователя из-за расхождений с видеозаписью. Потерпевшая сторона также заявила гражданский иск на 15,7 млн тенге для передачи средств в благотворительный фонд.

Напомним, 21-летняя Нурай Серикбай была убита 11 января 2026 года возле своего дома в Шымкенте. По версии следствия, Шерхан Аймахан, ранее пытавшийся принудить девушку к браку через обряд «алып қашу», нанес ей 35 ножевых ранений.

Подсудимому предъявлены обвинения по трем статьям, включая убийство и принуждение к вступлению в брак.