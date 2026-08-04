Бывший следователь по делу Нурай Серикбай рассказал, что она говорила после «алып қашу»

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента бывший следователь Каратауского районного управления полиции Абилгазы Артыкбай рассказал, как сотрудники полиции отрабатывали сообщение о предполагаемом похищении Нурай Серикбай в октябре 2025 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Абилгазы Артыкбай сообщил, что после беседы девушка заявила о своем добровольном приезде и отсутствии претензий.

По словам свидетеля, в день происшествия около 20:00–20:30 в полицию поступило обращение от братьев девушки. Они заявили, что их сестру увезли по обряду «алып қашу».

Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу в Каратауском районе Шымкента. Возле ворот их встретили двое братьев Нурай, которые подчеркнули, что сестру привезли в этот дом против ее воли.

Как сообщил бывший следователь, внутри находилось много людей, шла подготовка к торжеству.

— Мы спросили, где находится девушка. Нас провели в комнату. Там была Нурай и несколько маленьких девочек. Мы попросили всех выйти и поговорили с ней наедине, — рассказал Абилгазы Артыкбай.

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

По его словам, Нурай сообщила, что с Шерханом они встречаются и на вопрос, приехала ли она добровольно в дом Аймахана, ответила утвердительно.

Во время перекрестного допроса бывший следователь также сообщил, что у девушки при себе находился мобильный телефон.

— На телефон поступали звонки, однако она никому не отвечала, — сказал свидетель.

После этого, как рассказал Артыкбай, Нурай и Шерхана доставили в Каратауское районное управление полиции, где каждого опросили отдельно.

По словам бывшего следователя, объяснения молодых людей совпадали.

— Они пояснили, что вечером договорились встретиться, после чего приняли решение создать семью, — сообщил он.

Артыкбай также заявил, что после опроса Нурай письменно указала, что ни к кому претензий не имеет, написала объяснение, ее слова были зафиксированы на видео.

Однако уже на следующий день, по словам свидетеля, после обращения семьи девушки материалы вновь стали предметом проверки. Бывший следователь рассказал, что прокурор Каратауского района Алтынбек Нурманалиев повторно опросил Нурай сначала в присутствии ее отца, а затем наедине.

— Прокурор спросил, оказывали ли на нее давление сотрудники полиции или следователь. Нурай ответила, что сама написала объяснение. На вопрос, почему тогда было подано заявление, она пояснила, что сделала это по просьбе отца и братьев, поскольку они считали, что произошедшее нельзя оставлять без внимания, — сообщил Абилгазы Артыкбай.

Во время допроса адвокаты также уточнили, кто находился рядом с девушкой в момент приезда полиции. По словам бывшего следователя, в комнате были только Нурай и несколько маленьких девочек, подсудимого Шерхана Аймахана там не было. Кроме того, свидетель подтвердил, что родные братья девушки с самого начала выступали против брака.

— Они говорили, что против того, чтобы Нурай и Шерхан создавали семью, — сказал Артыкбай.

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

После допроса бывшего следователя суд приступил к показаниям родственников подсудимого Шерхана Аймахана. Эта часть заседания стала самой эмоциональной.

Ранее родители Нурай Серикбай в суде заявляли, что после попытки похищения на девушку оказывалось психологическое давление, в полиции ее убедили отказаться от претензий. Суд продолжает исследование обстоятельств произошедшего.

Напомним, 21-летняя Нурай Серикбай была убита 11 января 2026 года возле своего дома в Шымкенте. По версии следствия, Шерхан Аймахан, ранее пытавшийся принудить девушку к браку через обряд «алып қашу», нанес ей 35 ножевых ранений.

Подсудимому предъявлены обвинения по трем статьям, включая убийство и принуждение к вступлению в брак.