Заберите меня отсюда: родители Нурай Серикбай раскрыли детали похищения дочери в суде

Во второй половине дня суд допросил родителей погибшей девушки Бауыржана и Айгуль Сагынбек, а также близкую подругу Нурай — Аксезим Шаттык. Они рассказали о похищении девушки, последующем преследовании и событиях, произошедших после обращения в полицию.

Ей угрожали и запугивали: показания отца

Отец погибшей Бауыржан Сагынбек охарактеризовал дочь как спокойную, воспитанную и целеустремленную девушку. По его словам, Нурай окончила школу с отличием, всегда стремилась к учебе и профессиональному росту, мечтала стать модельером и поработать в Италии.

В суде Бауыржан Сагынбек категорически опроверг заявления подсудимого Шерхана Аймахана о том, что Нурай якобы добровольно согласилась уехать с ним. Обвиняемый силой посадил девушку в машину, отобрал у нее телефон и вывез из Алматы.

— Около 13 часов мы вообще не могли связаться с дочерью. Позже Нурай рассказала, что подсудимый забрал ее телефон, постоянно оскорблял нецензурной бранью и запугивал. Он угрожал: если будешь хвататься за руль, мы оба умрем, машина перевернется. Когда нам наконец удалось поговорить, дочь сказала только одно: Папа, все, что здесь происходит, происходит против моей воли. Заберите меня отсюда. После этих слов у меня уже не осталось никаких сомнений, что она никуда добровольно не поехала, — дал показания в суде Бауыржан Сагынбек.

Отец Нурай рассказал, что пока сыновья ехали за сестрой, к ним домой без приглашения пришли родственники подсудимого. По его словам, они пытались представить произошедшее как сватовство и показали семье некую расписку. Разговор закончился потасовкой, после чего пришлось вызывать полицию.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

Бауыржан Сагынбек отверг утверждения подсудимого о том, что дочь добровольно поддерживала отношения с ним. По его словам, после возвращения домой Нурай старалась полностью прекратить общение с Аймаханом, но тот продолжал искать встречи, выходил на связь через знакомых, переводил ей деньги без ее согласия и преследовал девушку.

Все денежные переводы, поступившие от подсудимого, семья сначала попыталась вернуть его отцу. Когда тот отказался их принимать, средства перечислили в благотворительный детский фонд, предоставив суду отсканированные банковские чеки.

По словам потерпевшего, семья неоднократно обращалась в полицию и прокуратуру, однако должной реакции не последовало.

— Если бы правоохранительные органы вовремя приняли соответствующие меры на наши обращения, этой трагедии бы не произошло, — сказал Бауыржан Сагынбек.

Давление в полиции и запись видео под диктовку

Перед началом допроса мать погибшей Айгуль Сагынбек не могла сдержать слез и долго плакала. Справившись с эмоциями и взяв себя в руки, женщина дала показания суду о событиях, происходивших в отделе полиции после того, как девушку удалось вернуть домой после похищения. По ее словам, на Нурай оказывали психологическое давление, чтобы она забрала заявление.

— Нас долго не пускали к дочери. Нурай потом рассказала, что полицейские и следователь говорили ей: ты хочешь, чтобы этого парня посадили на 20 лет? Ты готова взять такой грех на душу, как ты потом будешь жить? Ей пообещали, что подсудимый больше к ней не приблизится, заставили написать другое заявление и снять на камеру видео о том, что она якобы уехала добровольно, — сообщила в суде Айгуль Сагынбек.

По словам родителей, уже на следующий день они попытались обратиться в прокуратуру с заявлением о похищении и предполагаемом давлении на девушку со стороны сотрудников полиции. Как утверждает семья, заявление принимать не стали, сославшись на видеозапись, где Нурай говорила, что уехала добровольно.

Кроме того, мать погибшей заявила в суде, что ранее подсудимый Шерхан Аймахан фигурировал в деле, связанном с угоном автомобиля.

Он снял маску: что рассказала близкая подруга

В качестве свидетеля в суде выступила близкая подруга детства и соседка Нурай по съемной квартире в Алматы Аксезим Шаттык. Свидетельница подробно рассказала, как после похищения подсудимый продолжал искать Нурай через друзей, одногруппников и родственников.

По словам Аксезим, Нурай никогда не планировала выходить замуж за Аймахана, после похищения в октябре 2025 года панически его боялась и пыталась полностью прекратить любые контакты.

— Когда Шерхан похитил ее, на заправке он силой посадил Нурай в машину и отобрал телефон. Позже она призналась мне, что Аймахан ее обманул. Когда он вез меня, то снял «маску» и стал совершенно другим человеком, начал манипулировать мной. После этого Нурай очень боялась его. Она два-три раза меняла номер телефона, удаляла нас из подписчиков в Instagram, потому что он писал всем ее подругам и просил дать новый номер. Шерхан приезжал к университету, приходил к дому, звонил с разных номеров. Мы даже собирались срочно съехать из квартиры, чтобы он больше не смог нас найти, но не успели — Нурай убили, — рассказала Аксезим Шаттык.

Девушка также опровергла слова подсудимого о помолвке, заявив, что Аймахан не дарил Нурай кольцо и не делал предложения, вопреки его заявлениям в суде.

После допроса свидетелей адвокат потерпевших заявил ходатайство о вызове в суд следователя и прокурора, принимавших процессуальные решения по заявлению о похищении Нурай Серикбай. Суд рассмотрит это ходатайство.

Следующее судебное заседание назначено на 31 июля.

Напомним, 28 июля в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента началось главное судебное разбирательство по делу об убийстве 21-летней Нурай Серикбай. Суд допросил подсудимого Шерхана Аймахана, который не признал вину и заявил, что действовал в состоянии аффекта.

По данным следствия, 11 января в Шымкенте Нурай Серикбай была убита. Обвинение утверждает, что подсудимый нанес девушке 35 ножевых ранений. Аймахану предъявлены обвинения в принуждении к браку, сталкинге и убийстве, совершенном с особой жестокостью. Подсудимому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.