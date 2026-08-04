«Нурай была согласна»: что рассказали родственники Шерхана Аймахана в суде

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента после допроса бывшего следователя Каратауского районного управления полиции показания дали сразу шестеро родственников подсудимого Шерхана Аймахана, передает корреспондент агентства Kazinform.

Все они утверждали, что Нурай Серикбай добровольно приехала в дом семьи, не возражала против замужества и свободно общалась с присутствующими. Эти показания вызвали эмоциональную реакцию родителей погибшей девушки.

В течение заседания суд допросил отца подсудимого Альмахана Макенова, мать Айгуль Макенову, старшего брата Дархана Макенова, несовершеннолетнего брата Нурхана Аймахана, старшую сестру Лайлу Макенову и тетю по отцовской линии Фатиму Макенову.

Практически все свидетели со стороны защиты придерживались единой версии событий. По их словам, Нурай спокойно общалась с родственниками, улыбалась и не пыталась покинуть дом. Девушка добровольно написала заявление о согласии на брак, позволила надеть на себя платок, затем попросила отвезти ее в село к родственникам Аймахана — принять душ, переодеться и подготовиться к приезду сватов.

Допрошенная по видеоконференцсвязи Лайла Макенова подтвердила, что сопровождала Нурай в поездке. По ее утверждению, там девушка сменила одежду, после чего вместе с Шерханом съездила в магазин.

— Никакого давления я не заметила. Она свободно разговаривала. Единственное, что говорила: «Мои родители на такое не согласятся», — заявила свидетель.

Во время допросов председательствующий судья Саммидин Темиралиев неоднократно уточнял хронологию событий, обращая внимание на детали показаний. В частности, свидетелей просили пояснить, когда именно у Нурай спрашивали согласие на брак, в какой момент ей надели платок и при каких обстоятельствах была написана расписка.

Слова о «келін» довели мать Нурай до нервного срыва

Самой обсуждаемой частью заседания стали показания тети подсудимого Фатимы Макеновой. Она назвала Нурай «келін» и заявила, что между молодыми людьми была любовь и девушка якобы сама хотела выйти замуж за Шерхана.

Эти слова вызвали объяснимую реакцию семьи погибшей. После окончания заседания мать Нурай не смогла справиться с эмоциями. Она навзрыд плакала и, обращаясь к родственникам подсудимого, спрашивала, почему за все время процесса никто из них так и не попросил прощения за гибель ее дочери.

По словам адвоката потерпевшей стороны Аянхана Омарова, именно отсутствие искреннего раскаяния и человеческих соболезнований со стороны близких подсудимого сильнее всего ранит семью Нурай.

— Меня удивило и шокировало, что никто из родственников не выразил даже малейшего сожаления. Наоборот, все пытались убедить суд, что Нурай добровольно согласилась выйти замуж и сама приехала в дом подсудимого. По нашему мнению, это не соответствует действительности, — заявил адвокат журналистам.

По его словам, родители Нурай особенно болезненно восприняли слова Фатимы Макеновой, назвавшей девушку «келін».

— По нашим традициям девушку можно назвать келін только после обряда «беташар». Этого не было. Поэтому эти слова глубоко ранили родителей Нурай, — отметил Омаров.

Адвокат также сообщил, что, по словам родственников погибшей, после заседания несовершеннолетний брат подсудимого смеялся в лицо матери Нурай, что еще больше усугубило ее эмоциональное состояние.

После обеденного перерыва суд продолжит исследование письменных материалов уголовного дела. Ожидается, что государственный обвинитель приступит к оглашению материалов следствия и заключений экспертиз, которые легли в основу обвинения.

Напомним, по версии следствия, в октябре 2025 года Шерхан Аймахан похитил Нурай Серикбай для принуждения к браку по обряду «алып қашу».

После того, как девушку забрали домой родители, подсудимый, как считает обвинение, продолжил ее преследовать. 11 января 2026 года, по данным следствия, он подстерег Нурай возле дома и нанес ей 35 ножевых ранений. Подсудимому предъявлены обвинения в убийстве, принуждении к вступлению в брак и сталкинге.