Я замерла от ужаса: главный свидетель убийства описала последние минуты жизни Нурай Серикбай
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента заседание по делу об убийстве 21-летней Нурай Серикбай перешло к допросу главного очевидца трагедии, передает корреспондент агентства Kazinform.
Уголовное дело рассматривают в открытом режиме на казахском языке, без онлайн-трансляции. Процесс ведет судья Саммидин Темиралиев. В заседании 31 июля участвуют прокурор Мадияр Абилкасимов, отец погибшей Бауыржан Сагынбек с двумя адвокатами, 28-летний подсудимый Шерхан Аймахан, двое его защитников и журналисты. От суда присяжных обвиняемый отказался. Фото- и видеосъемка Аймахана запрещена.
Первой давать показания вышла Индира Беркинбаева. Испытывая сильный страх перед подсудимым Шерханом Аймаханом, девушка попросила судью вывести его на время из зала суда.
Свидетель детально воспроизвела хронологию вечера трагедии 11 января. По ее словам, тишину на улице разорвали отчаянные крики о помощи. Навстречу ей сначала прошел молодой мужчина, но уже через секунду развернулся и бросился назад к упавшей на землю девушке.
— Я пыталась его остановить, закричала во весь голос. Ты что творишь?! На помощь, я вызову полицию! Сделала шаг вперед, но он снова ринулся к ней. Смотрю, а девушка уже беспомощно лежит на земле в узком проходе между двумя машинами. Он просто подошел, выхватил из кармана куртки нож и методично нанес еще два или три удара. У меня от увиденного ужаса подкосились ноги, я буквально окаменела — ни рукой, ни ногой не могла пошевелить от шока, — поделилась страшными воспоминаниями Индира.
По словам девушки, расправа заняла не больше двух минут. Свидетель успела рассмотреть оружие — нож с лезвием около 15 сантиметров, размер которого она продемонстрировала в зале суда с помощью свернутого листа бумаги. Осознав, что нападавший может переключиться на нее, Индира бросилась домой за помощью.
После завершения допроса Индиры Беркинбаевой подсудимого Шерхана Аймахана вернули в зал заседаний. Суд продолжил заслушивать показания братьев погибшей, Динмухаммеда и Султана Серикбай.
Корреспонденты агентства Kazinform следят за ходом процесса.
Напомним, на первом заседании подсудимый Шерхан Аймахан не признал вину в умышленном убийстве. Он заявил, что в день трагедии приехал к Нурай, чтобы расстаться и забрать кольцо. Перед встречей фигурант уголовного дела взял из бардачка машины два ножа — охотничий и раскладной — и положил их в карман толстовки. Во время ссоры девушка якобы первой ударила его ножом в живот. Дальнейшие события Аймахан не вспомнил, сославшись на состояние аффекта и последствия психического расстройства после перенесенной семь лет назад травмы головы.
Между тем комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала подсудимого полностью вменяемым.
Во второй половине заседания показания дали родители погибшей и близкая подруга Нурай. Они рассказали о насильном похищении девушки, последующем навязчивом преследовании, обращениях в полицию и прокуратуру.
По версии обвинения, вечером 11 января Шерхан Аймахан заранее вооружился ножом и подкараулил девушку возле дома. Нурай погибла на месте преступления от большой кровопотери после 35 ножевых ранений, девять из которых оказались проникающими.
Подсудимый обвиняется в принуждении к вступлению в брак, сталкинге и убийстве, совершенном с особой жестокостью. Аймахану грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.