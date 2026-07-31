Я замерла от ужаса: главный свидетель убийства описала последние минуты жизни Нурай Серикбай

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента заседание по делу об убийстве 21-летней Нурай Серикбай перешло к допросу главного очевидца трагедии, передает корреспондент агентства Kazinform.

Уголовное дело рассматривают в открытом режиме на казахском языке, без онлайн-трансляции. Процесс ведет судья Саммидин Темиралиев. В заседании 31 июля участвуют прокурор Мадияр Абилкасимов, отец погибшей Бауыржан Сагынбек с двумя адвокатами, 28-летний подсудимый Шерхан Аймахан, двое его защитников и журналисты. От суда присяжных обвиняемый отказался. Фото- и видеосъемка Аймахана запрещена.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

Первой давать показания вышла Индира Беркинбаева. Испытывая сильный страх перед подсудимым Шерханом Аймаханом, девушка попросила судью вывести его на время из зала суда.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

Свидетель детально воспроизвела хронологию вечера трагедии 11 января. По ее словам, тишину на улице разорвали отчаянные крики о помощи. Навстречу ей сначала прошел молодой мужчина, но уже через секунду развернулся и бросился назад к упавшей на землю девушке.

— Я пыталась его остановить, закричала во весь голос. Ты что творишь?! На помощь, я вызову полицию! Сделала шаг вперед, но он снова ринулся к ней. Смотрю, а девушка уже беспомощно лежит на земле в узком проходе между двумя машинами. Он просто подошел, выхватил из кармана куртки нож и методично нанес еще два или три удара. У меня от увиденного ужаса подкосились ноги, я буквально окаменела — ни рукой, ни ногой не могла пошевелить от шока, — поделилась страшными воспоминаниями Индира.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

По словам девушки, расправа заняла не больше двух минут. Свидетель успела рассмотреть оружие — нож с лезвием около 15 сантиметров, размер которого она продемонстрировала в зале суда с помощью свернутого листа бумаги. Осознав, что нападавший может переключиться на нее, Индира бросилась домой за помощью.

После завершения допроса Индиры Беркинбаевой подсудимого Шерхана Аймахана вернули в зал заседаний. Суд продолжил заслушивать показания братьев погибшей, Динмухаммеда и Султана Серикбай.

Корреспонденты агентства Kazinform следят за ходом процесса.

Напомним, на первом заседании подсудимый Шерхан Аймахан не признал вину в умышленном убийстве. Он заявил, что в день трагедии приехал к Нурай, чтобы расстаться и забрать кольцо. Перед встречей фигурант уголовного дела взял из бардачка машины два ножа — охотничий и раскладной — и положил их в карман толстовки. Во время ссоры девушка якобы первой ударила его ножом в живот. Дальнейшие события Аймахан не вспомнил, сославшись на состояние аффекта и последствия психического расстройства после перенесенной семь лет назад травмы головы.

Между тем комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала подсудимого полностью вменяемым.

Во второй половине заседания показания дали родители погибшей и близкая подруга Нурай. Они рассказали о насильном похищении девушки, последующем навязчивом преследовании, обращениях в полицию и прокуратуру.

По версии обвинения, вечером 11 января Шерхан Аймахан заранее вооружился ножом и подкараулил девушку возле дома. Нурай погибла на месте преступления от большой кровопотери после 35 ножевых ранений, девять из которых оказались проникающими.

Подсудимый обвиняется в принуждении к вступлению в брак, сталкинге и убийстве, совершенном с особой жестокостью. Аймахану грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.