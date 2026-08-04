Вещдоки, переписки, ножи и алып қашу: что показали в суде по делу Нурай Серикбай

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента приступили к изучению материалов уголовного дела о жестоком убийстве 21-летней студентки Нурай Серикбай. Из 19 томов стороны исследовали первые три, передает корреспондент агентства Kazinform.

Во второй половине дня участникам процесса на большом экране продемонстрировали вещественные доказательства, фототаблицы, архивные переписки и видеозаписи следственных действий.

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

Особое внимание суд уделил противоречиям в показаниях подсудимого. Если в ходе следствия Аймахан подробно рассказывал о маршрутах, своих действиях и обстоятельствах произошедшего, то на процессе неоднократно заявлял, что не помнит момента нанесения Нурай смертельных ножевых ранений. На эти расхождения председательствующий судья Саммидин Темиралиев обращал внимание во время исследования материалов дела.

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

Ножи, корпеше и постановочные видео

В начале заседания суд изучил детализированные снимки двух ножей, фигурирующих в деле как орудия преступления. Длина клинков составляет более 20 и 25 сантиметров соответственно. По данным экспертизы, этого было достаточно для нанесения смертельных проникающих ранений.

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

Затем суду продемонстрировали одежду подсудимого и корпеше (одеяла). Согласно материалам следствия, Аймахан использовал их, когда ночевал в машине, выслеживая девушку возле ее дома, а после совершения убийства лежал на пустыре, скрываясь от правоохранительных органов.

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

Затем суд изучил кадры похищения «алып қашу». На одной из видеозаписей Нурай привозят в дом семьи Шерхана. На другом видео, снятом позже в отделе полиции, девушка заявляет об отсутствии претензий и намерении прекратить с ним любые отношения.

Представители потерпевшей стороны обратили внимание суда на то, что вторая запись носит явные признаки постановки. Сотрудник полиции подсказывает Нурай формулировки, после чего девушка просто проговаривает текст под диктовку.

— Она повторяет заученные слова и даты, как по сценарию «05.10.2025 года». В обычной жизни люди так даты не проговаривают. В конце следователь и вовсе дает ей подсказку, когда она забывает текст. Видео из дома Аймахана мы также считаем постановочным. Нурай двое суток не спала и не ела, выглядит истощенной, очень уставшей. Если бы она действительно добровольно собиралась замуж, то не поехала бы в домашней спортивной одежде и взяла бы с собой предметы личной гигиены, — отметил адвокат потерпевшей стороны Аянхан Омаров.

Показания подсудимого: «Ничего не помню»

Во время заседания участники процесса просмотрели запись проверки показаний на месте преступления и видео допроса Аймахана в полиции в присутствии его адвоката. На кадрах видно, как подсудимый отчетливо и хладнокровно называет адреса, маршруты, марку и номер машины, телефонные номера.

Непосредственно в зале суда Аймахан попытался оспорить факт похищения и изъятия у Нурай телефона iPhone 15, назвав написанное девушкой заявление недостоверным. Изменение собственных первоначальных показаний он объяснил давлением со стороны сотрудников полиции. Описывать момент нанесения 35 ножевых ранений подсудимый отказался, сославшись на провалы в памяти, и добавил, что о смерти Нурай не знал, в полиции ему якобы сообщили, что она находится в реанимации.

— Он помнит все мелкие детали встреч, ухаживаний, траты и маршруты, но утверждает, будто не помнит именно момент нанесения ранений. Мы считаем эту позицию защиты абсолютно несостоятельной и абсурдной, — подчеркнул Аянхан Омаров.

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

Четыре дня сталкинга и опровержение версии о «самообороне»

Самой тяжелой частью заседания стал просмотр записей городских камер видеонаблюдения за 11 января 2026 года. На них зафиксированы передвижения Аймахана в день убийства и его нахождение возле дома Нурай Серикбай.

Видеозаписи окончательно опровергли версию защиты о «случайной встрече» или «состоянии аффекта». Материалы дела подтвердили, что подсудимый целенаправленно поджидал Нурай под окнами в течение четырех дней подряд.

— 8, 9, 10 и 11 января — все это время он непрерывно находился перед нашим домом. Об этом свидетельствуют соседи. Когда я просил следователей допросить их, мне ответили, что в этом нет необходимости, так как статью о сталкинге уже вменили. Выслеживая Нурай, он до мелочей продумывал план нападения. Аймахан просчитывал, где находятся видеорегистраторы и с какой стороны удобнее подступиться, — заявил отец погибшей Бауыржан Сагынбек.

Аймахан попытался объяснить свое длительное пребывание у дома тем, что приезжал якобы к другой девушке, однако назвать ее имя в суде отказался. В ранних показаниях эта версия вовсе не фигурировала.

— Вместо цветов на встречу он взял нож! Это говорит об умышленном и хладнокровном преступлении. Человек в состоянии аффекта не способен так детально все планировать и помнить все цифровые данные, — отметил адвокат.

В суде также поставили точку в заявлениях подсудимого о том, что Нурай якобы первой напала на него. Адвокат потерпевших зачитал выводы судебно-медицинской экспертизы (№ 609/146, 9-й том), сделанной при освидетельствовании подсудимого. Эксперты четко установили, что порезы на руках и животе Аймахан нанес себе самостоятельно уже после преступления с целью членовредительства и имитации самообороны.

Исследовали три из 19 томов

Всего уголовное дело насчитывает 19 томов. За вторую половину заседания суд исследовал первые три тома, включая заявления Нурай, медицинские документы, фотографии вещественных доказательств, переписки, протоколы следственных действий и видеоматериалы. Следующее заседание назначено на 7 августа в 10:00. Участники процесса планируют изучить оставшиеся 16 томов, чтобы уже на следующей неделе перейти к судебным прениям.

Напомним, 4 августа в первой половине заседания суд допросил бывшего следователя Каратауского районного управления полиции Абилгазы Артыкбая, который в октябре 2025 года выезжал по сообщению о предполагаемом похищении Нурай. Он заявил, что тогда девушка сообщила полиции, что приехала добровольно и не имеет претензий к Шерхану Аймахану.

Также были допрошены отец, мать, родные братья и тети подсудимого. Их показания сопровождались эмоциональной реакцией семьи погибшей Нурай Серикбай, которые не услышали от родственников Аймахана ни извинений, ни раскаяния.

Напомним, 21-летняя Нурай Серикбай была убита 11 января 2026 года. Подсудимый Шерхан Аймахан ранее похитил девушку для принуждения к браку по обряду «алып қашу», после отказа продолжил преследовать ее. В день трагедии, как считает обвинение, он подстерег Нурай возле дома и нанес ей 35 ножевых ранений.

После этого подозреваемый скрылся и был задержан спустя двое суток. Ему предъявлены обвинения по трем статьям, включая убийство и принуждение к браку. Во время следствия подозреваемого направляли на судебно-психиатрическую экспертизу. Она признала Шерхана Аймахана вменяемым.