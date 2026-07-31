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    Каким показаниям верить: судья указал на противоречия в показаниях подсудимого по делу Нурай Серикбай

    Судья Саммидин Темиралиев огласил протоколы допросов Шерхана Аймахана, данных им на стадии досудебного расследования в присутствии адвоката, и указал на существенные противоречия с его нынешними заявлениями. В ходе заседания представитель потерпевшей стороны Аянхан Омаров зачитал ряд важных ходатайств, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дело Нурай Серикбай
    Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

    При исследовании материалов дела судья огласил один из прошлых протоколов допроса обвиняемого. Согласно документу, Аймахан подробно описывал события дня убийства: как приехал к дому Нурай, достал из автомобиля нож с клинком длиной около 25 сантиметров, увидел девушку возле магазина, последовал за ней и нанес множественные ранения. 

    Далее, согласно его первоначальным показаниям, сел в автомобиль и уехал в село Касымбек Сайрамского района. Там он попытался причинить себе ранение на руке тем же ножом. После этого, как следует из протокола, он оказался в овраге, где позже и был задержан полицией.

    Судья отметил, что эти показания полностью противоречат версии, озвученной подсудимым в суде, где он заявлял о потере памяти, аффекте и утверждал, будто первое ножевое ранение ему якобы нанесла сама Нурай.

    — В прошлых показаниях вы помните все от начала до конца: детали одежды, длину ножа, последовательность действий, куда поехали, где оставили оружие. А сегодня говорите, что ничего не помните. Как вы это объясните? — обратился к подсудимому Саммидин Темиралиев.

    Аймахан невнятно попытался объяснить, что протокол был составлен следователем и прокурором. В ответ судья напомнил, что допрос проходил в присутствии адвоката, который подписал протокол, а само следственное действие фиксировалось на видео.

    — Даже если вы утверждаете, что это написал следователь, рядом находился ваш адвокат. Здесь все изложено подробно и по порядку. Какой из ответов является верным? — спросил судья.

    Подсудимый ответил, что считает достоверными лишь те показания, которые дает сейчас в суде, а содержание оглашенного протокола не признает.

    Кроме того, суд обратил внимание еще на одно противоречие. В одном из протоколов Аймахан сообщал, что, когда забрал Нурай из Алматы, заранее предупредил родственников о ее приезде и попросил подготовиться.

    Вместе с тем в других показаниях утверждал, что по прибытии никакой подготовки в доме не было.

    — Вы сказали домашним: «Готовьтесь». Но затем заявили, что в доме ничего не было подготовлено. Какой из ваших ответов правильный? — спросил судья.

    Потерпевшая сторона оспорила версию о «втором ноже»

    Представитель семьи Нурай Серикбай адвокат Аянхан Омаров заявил в суде ряд ходатайств, касающихся версии подсудимого, проведения экспертиз и исследования доказательств.

    Первое ходатайство касается слов Аймахана о том, что первое ножевое ранение ему якобы нанесла Нурай. По словам адвоката, эта версия полностью опровергается объективными медицинскими документами.

    В заключении судебно-медицинской экспертизы от 16 января 2026 года приведены объяснения самого подсудимого, согласно которым повреждения рук и живота он нанес себе самостоятельно с целью членовредительства. Аналогичные сведения содержатся и в документации городской клинической больницы № 1 Шымкента.

    — Если бы Нурай действительно умышленно напала на подсудимого с ножом, это обстоятельство должно было быть отражено в первых медицинских документах, материалах экспертизы и его первоначальных показаниях. Однако таких сведений в материалах дела нет, — отметил представитель потерпевшей стороны.

    Адвокат попросил суд сопоставить нынешние показания Аймахана с медицинскими документами, дать правовую оценку выявленным противоречиям и не допустить, чтобы неподтвержденные заявления использовались для очернения памяти погибшей.

    — Нурай Серикбай не может защищать себя в этом суде. От ее имени говорят объективные доказательства, показания свидетелей, заключения экспертов и другие процессуальные документы, — отметил Аянхан Омаров.

    Предложено использовать анатомический манекен

    Следующее ходатайство касается судебно-медицинской экспертизы, согласно которой на теле Нурай было обнаружено 35 колото-резаных и резаных ранений.

    Потерпевшая сторона попросила вызвать в суд судебно-медицинского эксперта Ж. Пернебекова, проводившего исследование, чтобы он подробно разъяснил расположение, направление и глубину ранений, ставших причиной смерти.

    При этом семья категорически выступила против публичной демонстрации фотографий и видеозаписей тела погибшей в зале суда. Вместо этого адвокат предложил использовать анатомический манекен, на котором эксперт сможет черным маркером обозначить расположение всех ранений. Семья погибшей выразила готовность предоставить манекен суду за свой счет.

    — Это позволит суду наглядно исследовать заключение эксперта и одновременно сохранить достоинство погибшей, учесть психологическое состояние ее родителей и близких, — подчеркивается в ходатайстве.

    Вопрос об «аффекте» просят разъяснить экспертов

    Отдельное ходатайство касается комплексной психолого-психиатрической экспертизы № 5849, проведенной специалистами Института судебных экспертиз по городу Алматы.

    Аянхан Омаров попросил вызвать в суд экспертов-психиатров и психологов (Ж. Загитову, А. Субханбердину, Н. Гриневу, Т. Сейтека и К. Кожамжарову), чтобы они лично разъяснили выводы своей работы.

    Согласно материалам дела, перед экспертами отдельно ставился вопрос, находился ли Аймахан в момент совершения преступления в состоянии аффекта. Комиссия дала однозначный ответ: подсудимый не находился в состоянии физиологического аффекта, полностью осознавал характер и опасность своих действий и сохранял способность руководить ими.

    Потерпевшая сторона просит, чтобы эксперты лично разъяснили суду, по каким научным критериям устанавливается состояние аффекта и почему действия подсудимого (предварительное ношение ножа, целенаправленный приезд, нанесение множества ударов и бегство с места преступления) с этим состоянием несовместимы.

    Назначение орудия преступления

    Еще одно ходатайство касается ножа марки «Коршун-2» производства завода «Кизляр», который фигурирует в деле как орудие преступления.

    Представитель потерпевшей стороны попросил вызвать в суд криминалиста департамента полиции Шымкента Г. Джумагулова, проводившего исследование ножа. Специалисту предстоит разъяснить суду технические и конструктивные характеристики 25-сантиметрового ножа, его назначение, возможность скрытого ношения, а также способность нанесения описанных в экспертизе 35 глубоких повреждений жизненно важных органов.

    Процессуальное решение по заявленным ходатайствам судом будет принято на следующем заседании.

    Рассмотрение дела продолжается. Суд переходит к исследованию показаний свидетелей близкой подруги Нурай Алии Серик и ее родственника Даурена Жарылкасына.

    31 июля показания уже дали свидетель убийства, оказавшийся на месте преступления и братья погибшей 21-летней Нурай Серикбай.

    Напомним, 11 января в Шымкенте была убита 21-летняя студентка Нурай Серикбай. По данным следствия, подсудимый нанес девушке 35 ножевых ранений. Шерхан Аймахан обвиняется в принуждении к браку, сталкинге и убийстве, совершенном с особой жестокостью. По совокупности предъявленных обвинений 28-летнему подсудимому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Сталкинг Суды Шымкент Убийство
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор