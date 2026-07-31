Каким показаниям верить: судья указал на противоречия в показаниях подсудимого по делу Нурай Серикбай

Судья Саммидин Темиралиев огласил протоколы допросов Шерхана Аймахана, данных им на стадии досудебного расследования в присутствии адвоката, и указал на существенные противоречия с его нынешними заявлениями. В ходе заседания представитель потерпевшей стороны Аянхан Омаров зачитал ряд важных ходатайств, передает корреспондент агентства Kazinform.

При исследовании материалов дела судья огласил один из прошлых протоколов допроса обвиняемого. Согласно документу, Аймахан подробно описывал события дня убийства: как приехал к дому Нурай, достал из автомобиля нож с клинком длиной около 25 сантиметров, увидел девушку возле магазина, последовал за ней и нанес множественные ранения.

Далее, согласно его первоначальным показаниям, сел в автомобиль и уехал в село Касымбек Сайрамского района. Там он попытался причинить себе ранение на руке тем же ножом. После этого, как следует из протокола, он оказался в овраге, где позже и был задержан полицией.

Судья отметил, что эти показания полностью противоречат версии, озвученной подсудимым в суде, где он заявлял о потере памяти, аффекте и утверждал, будто первое ножевое ранение ему якобы нанесла сама Нурай.

— В прошлых показаниях вы помните все от начала до конца: детали одежды, длину ножа, последовательность действий, куда поехали, где оставили оружие. А сегодня говорите, что ничего не помните. Как вы это объясните? — обратился к подсудимому Саммидин Темиралиев.

Аймахан невнятно попытался объяснить, что протокол был составлен следователем и прокурором. В ответ судья напомнил, что допрос проходил в присутствии адвоката, который подписал протокол, а само следственное действие фиксировалось на видео.

— Даже если вы утверждаете, что это написал следователь, рядом находился ваш адвокат. Здесь все изложено подробно и по порядку. Какой из ответов является верным? — спросил судья.

Подсудимый ответил, что считает достоверными лишь те показания, которые дает сейчас в суде, а содержание оглашенного протокола не признает.

Кроме того, суд обратил внимание еще на одно противоречие. В одном из протоколов Аймахан сообщал, что, когда забрал Нурай из Алматы, заранее предупредил родственников о ее приезде и попросил подготовиться.

Вместе с тем в других показаниях утверждал, что по прибытии никакой подготовки в доме не было.

— Вы сказали домашним: «Готовьтесь». Но затем заявили, что в доме ничего не было подготовлено. Какой из ваших ответов правильный? — спросил судья.

Потерпевшая сторона оспорила версию о «втором ноже»

Представитель семьи Нурай Серикбай адвокат Аянхан Омаров заявил в суде ряд ходатайств, касающихся версии подсудимого, проведения экспертиз и исследования доказательств.

Первое ходатайство касается слов Аймахана о том, что первое ножевое ранение ему якобы нанесла Нурай. По словам адвоката, эта версия полностью опровергается объективными медицинскими документами.

В заключении судебно-медицинской экспертизы от 16 января 2026 года приведены объяснения самого подсудимого, согласно которым повреждения рук и живота он нанес себе самостоятельно с целью членовредительства. Аналогичные сведения содержатся и в документации городской клинической больницы № 1 Шымкента.

— Если бы Нурай действительно умышленно напала на подсудимого с ножом, это обстоятельство должно было быть отражено в первых медицинских документах, материалах экспертизы и его первоначальных показаниях. Однако таких сведений в материалах дела нет, — отметил представитель потерпевшей стороны.

Адвокат попросил суд сопоставить нынешние показания Аймахана с медицинскими документами, дать правовую оценку выявленным противоречиям и не допустить, чтобы неподтвержденные заявления использовались для очернения памяти погибшей.

— Нурай Серикбай не может защищать себя в этом суде. От ее имени говорят объективные доказательства, показания свидетелей, заключения экспертов и другие процессуальные документы, — отметил Аянхан Омаров.

Предложено использовать анатомический манекен

Следующее ходатайство касается судебно-медицинской экспертизы, согласно которой на теле Нурай было обнаружено 35 колото-резаных и резаных ранений.

Потерпевшая сторона попросила вызвать в суд судебно-медицинского эксперта Ж. Пернебекова, проводившего исследование, чтобы он подробно разъяснил расположение, направление и глубину ранений, ставших причиной смерти.

При этом семья категорически выступила против публичной демонстрации фотографий и видеозаписей тела погибшей в зале суда. Вместо этого адвокат предложил использовать анатомический манекен, на котором эксперт сможет черным маркером обозначить расположение всех ранений. Семья погибшей выразила готовность предоставить манекен суду за свой счет.

— Это позволит суду наглядно исследовать заключение эксперта и одновременно сохранить достоинство погибшей, учесть психологическое состояние ее родителей и близких, — подчеркивается в ходатайстве.

Вопрос об «аффекте» просят разъяснить экспертов

Отдельное ходатайство касается комплексной психолого-психиатрической экспертизы № 5849, проведенной специалистами Института судебных экспертиз по городу Алматы.

Аянхан Омаров попросил вызвать в суд экспертов-психиатров и психологов (Ж. Загитову, А. Субханбердину, Н. Гриневу, Т. Сейтека и К. Кожамжарову), чтобы они лично разъяснили выводы своей работы.

Согласно материалам дела, перед экспертами отдельно ставился вопрос, находился ли Аймахан в момент совершения преступления в состоянии аффекта. Комиссия дала однозначный ответ: подсудимый не находился в состоянии физиологического аффекта, полностью осознавал характер и опасность своих действий и сохранял способность руководить ими.

Потерпевшая сторона просит, чтобы эксперты лично разъяснили суду, по каким научным критериям устанавливается состояние аффекта и почему действия подсудимого (предварительное ношение ножа, целенаправленный приезд, нанесение множества ударов и бегство с места преступления) с этим состоянием несовместимы.

Назначение орудия преступления

Еще одно ходатайство касается ножа марки «Коршун-2» производства завода «Кизляр», который фигурирует в деле как орудие преступления.

Представитель потерпевшей стороны попросил вызвать в суд криминалиста департамента полиции Шымкента Г. Джумагулова, проводившего исследование ножа. Специалисту предстоит разъяснить суду технические и конструктивные характеристики 25-сантиметрового ножа, его назначение, возможность скрытого ношения, а также способность нанесения описанных в экспертизе 35 глубоких повреждений жизненно важных органов.

Процессуальное решение по заявленным ходатайствам судом будет принято на следующем заседании.

Рассмотрение дела продолжается. Суд переходит к исследованию показаний свидетелей близкой подруги Нурай Алии Серик и ее родственника Даурена Жарылкасына.

31 июля показания уже дали свидетель убийства, оказавшийся на месте преступления и братья погибшей 21-летней Нурай Серикбай.

Напомним, 11 января в Шымкенте была убита 21-летняя студентка Нурай Серикбай. По данным следствия, подсудимый нанес девушке 35 ножевых ранений. Шерхан Аймахан обвиняется в принуждении к браку, сталкинге и убийстве, совершенном с особой жестокостью. По совокупности предъявленных обвинений 28-летнему подсудимому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.