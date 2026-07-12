От судебной системы до спорта: главные кадровые назначения недели в Казахстане

Одним из самых заметных кадровых решений недели стало переназначение Асламбека Мергалиева на должность председателя Верховного Суда Казахстана, который он возглавляет с декабря 2022 года. Мергалиев родился в 1972 году в Павлодарской области, окончил Стамбульский государственный университет по специальности «Юрист», а профессиональный путь начал в частной фирме Экибастуза. Позже работал в органах юстиции и Павлодарском областном суде, после чего продолжил карьеру в судебной системе. В разные годы был судьей в Павлодаре, возглавлял специализированный административный и городской суды Экибастуза, суд № 2 Павлодара, апелляционную коллегию по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда. До перехода в Верховный Суд руководил Костанайским и Актюбинским областными судами.

Без смены руководителя обошлось и в Генеральной прокуратуре: указом Президента Берик Асылов вновь назначен генеральным прокурором Казахстана. Уроженец Жамбылской области родился в 1964 году, окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова по специальности «Юрист» и всю профессиональную карьеру связал с органами прокуратуры. Начинал старшим следователем прокуратуры Алатауского района Алматы, затем расследовал особо важные дела в Генеральной прокуратуре, работал в транспортной прокуратуре и центральном аппарате ведомства. В разные годы Асылов возглавлял прокуратуры Шымкента, Актюбинской и Северо-Казахстанской областей, а также Алматы, занимал должности заместителя и первого заместителя генерального прокурора. Генеральную прокуратуру он возглавляет с марта 2022 года.

Еще одна перестановка на республиканском уровне затронула руководство Қазақстан Халық Кеңесі. Заместителем председателя совета — руководителем его секретариата назначен Канатбек Жайсанбаев, до этого много лет работавший в Администрации Президента. Он родился в 1980 году, получил юридическое и экономическое образование, а карьеру начинал преподавателем Кызылординского филиала Казахской государственной юридической академии. Позже работал в системе судебного администрирования, аппарате акима Кызылординской области, Министерстве по чрезвычайным ситуациям и частных компаниях. В 2008–2016 годах был заместителем руководителя и руководителем аппарата акима Кызылординской области, после чего перешел в Администрацию Президента, где занимал должности государственного инспектора, заместителя заведующего и заведующего профильными отделами. До нынешнего назначения Жайсанбаев руководил Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента.

Крупное кадровое решение состоялось и в национальной железнодорожной компании. Исполняющим обязанности председателя правления АО «НК Қазақстан темір жолы» назначен Бауыржан Урынбасаров, прошедший путь в отрасли от дежурного по станции до одного из ключевых руководителей. 55-летний уроженец Кызылординской области работает в железнодорожной отрасли с 1993 года. Он начинал на Западно-Казахстанской железной дороге, затем был дежурным по парку станции Кызылорда, дежурным станции Алматы-2 и поездным диспетчером. Позже занимал инженерные и руководящие должности в центральном аппарате КТЖ, возглавлял Карагандинское и Алматинское отделения дороги, Дирекцию перевозочного процесса и Дирекцию магистральной сети. В разные годы Урынбасаров был вице-президентом и главным инженером нацкомпании, курировал инфраструктурные проекты и эксплуатационную работу, исполнял обязанности первого заместителя председателя правления. Перед новым назначением он работал заместителем председателя правления КТЖ и управляющим директором по производственным процессам.

Состав Правительства пополнил специалист здравоохранения с почти 40-летним опытом работы. Вице-министром здравоохранения назначен Манас Рамазанов. Он родился в 1968 году в Алматинской области, окончил Алматинский государственный медицинский институт, Университет имени Д. А. Кунаева и Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова. Значительная часть его карьеры связана с Национальным научным центром хирургии имени Сызганова, где он работал заведующим отделением экстренной хирургии и заместителем директора по научно-клинической работе. Позже Рамазанов занимал должности в Министерстве здравоохранения и управлении здравоохранения Алматы, возглавлял городской департамент комитета оплаты медицинских услуг, а с 2014 года руководил городскими клиническими больницами № 1 и № 7.

Для Мираса Тулебаева назначение вице-министром туризма и спорта стало возвращением на прежнюю должность. Он родился в 1986 году в Костанайской области, окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева, Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова и Академию государственного управления при Президенте РК. Карьеру начинал в Международном центре приграничного сотрудничества «Хоргос», после чего работал в структурах энергетического, промышленного и нефтегазового надзора. В разные годы был заместителем руководителя управления индустриально-инновационного развития и руководителем управления предпринимательства и туризма Кызылординской области. С 2017 года его работа была связана непосредственно с туристической отраслью — в комитете индустрии туризма Тулебаев прошел путь от руководителя управления до заместителя председателя, а в 2023–2025 годах уже занимал пост вице-министра.

Сразу несколько зарубежных представительств Казахстана получили новых руководителей. Абылкаир Скаков назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Кыргызстане, Бахыт Батыршаев будет представлять страну в Катаре, а Анель Бакытбеккызы — в Венгрии. Дипломатическую миссию в Сербии возглавил Болат Иманбаев, освобожденный в связи с новым назначением от должности посла в Армении. Расширилась зона ответственности Азамата Ескараева, теперь, оставаясь послом Казахстана в Индии, он по совместительству будет представлять республику в Бангладеш, Бутане, на Мальдивах и в Непале.

Временный статус Ануара Ускенбаева в «Казводхозе» сменился постоянным назначением — после нескольких месяцев работы во главе предприятия в статусе исполняющего обязанности. Ускенбаев родился в 1976 году, окончил Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати и Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына. Карьеру начинал слесарем-ремонтником и инженером по охране труда на предприятии «Казфосфат», позднее работал в системе пассажирских перевозок, комитете по защите конкуренции и счетном комитете, где прошел путь от главного эксперта до заведующего юридическим отделом. В разные годы был заместителем руководителя аппарата акима Алматы, возглавлял городское управление жилья и Ауэзовский район. В «Казводхоз» Ускенбаев пришел в феврале 2025 года на должность заместителя генерального директора по управлению активами, а с октября исполнял обязанности главы предприятия.

Каркаралинский район Карагандинской области возглавил Саят Мусин, который с апреля 2025 года занимал должность заместителя акима района. Профессиональный путь Мусина начинался в ветеринарии — от врача-радиолога Центральной ветеринарной лаборатории он прошел до заместителя руководителя областного управления ветеринарии. На государственную службу перешел в 2015 году, позднее был заместителем акима Абайского района и руководителем управления сельского хозяйства Карагандинской области. В числе направлений, которыми предстоит заниматься новому акиму — реализация начатых проектов и развитие туристической инфраструктуры Каркаралинска.

В Туркестанской области к работе в сфере земельных отношений вернулся Касымбек Сайлауов, для которого это направление было одним из основных на протяжении значительной части карьеры. Руководителем профильного департамента он стал 9 июля. Сайлауов родился в 1977 году в Южно-Казахстанской области, получил образование по специальностям «Правоведение» и «Государственное управление», а трудовой путь начал юристом Центра по недвижимости. Позже работал участковым инспектором полиции, юристом земельного комитета Шымкента, прошел путь от главного специалиста до заместителя руководителя городского отдела земельных отношений, возглавлял подразделение государственного контроля и охраны земель межрегиональной инспекции. В его биографии также есть работа советником акима Шымкента, руководство городскими управлениями градостроительного контроля, занятости и социальной защиты, а также опыт в частном и квазигосударственном секторах. До нынешнего назначения Сайлауов был заместителем руководителя департамента государственной инспекции труда по Алматы.

Говоря о кадровых перестановках недели, нельзя не упомянуть и о казахстанском футболе. Управляющим директором кызылординского «Кайсара» назначен Бахытжан Пазылхайыр, уроженец Кызылорды, имеющий опыт как в государственных и корпоративных структурах, так и в организации профессиональных соревнований. В разные годы он занимал руководящие должности в акиматах Астаны и Алматы, партии AMANAT и компании «КазМунайГаз». Позже его карьера оказалась тесно связана с футбольным управлением. Так, Пазылхайыр возглавлял дирекцию по проведению соревнований среди профессиональных клубов, а перед переходом в «Кайсар» работал исполнительным директором Казахстанской федерации футбола.