Назначен исполняющий обязанности главы КТЖ

Бауыржан Урынбасаров работает в системе «Қазақстан темір жолы» с 1993 года. До настоящего времени занимал должность заместителя председателя правления нацкомпании и управляющего директора по производственным процессам.

Трудовой стаж:

Сотрудник Западно-Казахстанской железной дороги (1993–1994).

Дежурный по парку ст. Кзыл-Орда, дежурный станции Алматы 2, поездной диспетчер Алматинского отделения дороги (1994–1997).

Дорожный диспетчер, ведущий инженер, главный специалист, начальник отдела Главного управления перевозок РГП «Қазақстан темір жолы». Помощник Первого заместителя Генерального директора, Советник Первого заместителя Генерального директора, Главный инженер Управления координации перевозочного процесса РГП «Қазақстан темір жолы» (1997–2004).

Главный инженер Дирекции перевозок, Главный инженер Дирекции магистральной сети, Директор филиала АО «НК „ҚТЖ“ — „Карагандинское отделение дороги“, Директор филиала АО „НК „ҚТЖ“ — „Дирекция перевозочного процесса“, Директор филиала АО „НК „ҚТЖ“ — „Алматинское отделение дороги“ (2004–2010).

Управляющий директор — Главный инженер, Управляющий директор по эксплуатационной работе АО «НК „Қазақстан темір жолы“ (2010–2014).

И.о. Председателя Правления (Президент) АО «Қазтеміртранс» (02.2014–04.2014).

Вице-президент АО «НК Қазақстан темір жолы» (2014–2016).

Главный инженер АО «НК Қазақстан темір жолы» (2016–2017).

Вице-президент по инфраструктурным проектам АО «НК Қазақстан темір жолы» (24.03.2017–11.2018).

Управляющий директор по инфраструктуре, директор филиала АО «НК КТЖ — Дирекция магистральной сети» (11.2018–04.2021).

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя правления АО «НК Қазақстан темір жолы» (04.2021–01.2022).

Управляющий директор по производственным процессам АО «НК Қазақстан темір жолы» (с 01.2022).

8 июля стало известно, что Талгата Алдыбергенова сняли с должности председателя правления КТЖ. Подробности здесь.