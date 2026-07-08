Талгата Алдыбергенова сняли с должности председателя правления КТЖ

Талгат Алдыбергенов покинул пост председателя правления АО «НК «Қазақстан темір жолы», его полномочия были прекращены решением единственного акционера компании — АО «Самрук-Қазына», передает корреспондент агентства Kazinform.

— Решением единственного акционера прекращены полномочия председателя правления акционерного общества «НК „Қазақстан темір жолы“ Талгата Сагиевича Алдыбергенова, — говорится в сообщении АО „Самрук-Қазына“.

Кто займет вакантную должность руководителя нацкомпании, пока не сообщается.

Напомним, Талгат Алдыбергенов был назначен председателем правления КТЖ с июля 2025 года.

Имеет более 35 лет опыта в железнодорожной отрасли. Окончил с отличием Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте», магистр экономики РАНХиГС (Россия) (красный диплом), кандидат экономических наук.

Прошел путь от рабочих должностей до топ-менеджмента:

1992–1998 годы — работа на Западно-Казахстанской железной дороге, товарный кассир, приемосдатчик груза и багажа, заместитель начальника станции, старший дорожный коммерческий ревизор.

1998–2007 годы — руководитель Актюбинского филиала ДГП «Центр фирменного транспортного обслуживания» РГП АО «Қазақстан Темір Жолы», директор ДГП «Казтранссервис», директор департамента транспортной логистики ЗАО «Торговый Дом „КазМунайГаз“.

2008–2019 годы — президент АО «Кедентранссервис», генеральный директор ТОО «АвтоГазАлматы», председатель правления ТОО Kazakhmys Maker.

С 2024 года — работал заместителем председателя правления АО «НК „Қазақстан Темір Жолы“.

16 июня Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства раскритиковал руководство КТЖ за отставание плана по транзитным перевозкам.

Также ранее стало известно, что долги КТЖ превышают три триллиона тенге. В апреле текущего года в КТЖ рассказали, как планируют снижать долговую нагрузку компании.