Манас Рамазанов назначен вице-министром здравоохранения РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Рамазанов Манас Ембергенович назначен на должность вице-министра здравоохранения, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Родился в 1968 году в Алматинской области. Окончил Алматинский государственный медицинский институт, Университет им. Д.А. Кунаева, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова.

С 1984 по 2006 гг. работал в Национальном научном центре хирургии им. Сызганова, где прошел путь от младшего научного сотрудника до заведующего отделением экстренной хирургии.

2006-2007 гг. – начальник отдела организации хирургической помощи Департамента лечебно-профилактической работы Министерства здравоохранения РК.

2007-2008 гг. – заместитель директора по научно-клинической работе Национального научного центра хирургии им. Сызганова.

2008-2013 гг. – заместитель руководителя Управления здравоохранения г. Алматы.

2013-2014 гг. – руководитель Департамента Комитета оплаты медицинских услуг МЗ РК по г. Алматы.

2014-2018 гг. – главный врач городской клинической больницы №1 Управления здравоохранения г. Алматы.

С апреля 2018 года по настоящее время занимал должность главного врача городской клинической больницы №7 Управления здравоохранения г. Алматы.

Ранее Мирас Тулебаев был назначен вице-министром туризма и спорта РК.