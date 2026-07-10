Мирас Тулебаев назначен вице-министром туризма и спорта РК

Родился в 1986 году в Костанайской области. Окончил Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова, Казахский национальный технический университет им. К.Сатпаева, Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова, Академию государственного управления при Президенте РК.



Трудовую деятельность начал с июля 2008 года главным специалистом Департамента корпоративного развития и стратегического анализа АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос», в марте 2009 года переведен на должность главного менеджера Планово-экономического департамента АО, где проработал до января 2010 года.



С февраля 2010 на государственной службе занимал следующие должности:



2010-2011 гг. – эксперт Управления лицензирования, постлицензионного контроля и юридического обеспечения Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.



2011-2012 гг. – эксперт Управления экспертного контроля и лицензирования Комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК.



2012-2014 гг. – главный эксперт Управления лицензирования и юридической работы Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа РК.



С 2014 по 2015 гг. работал заместителем руководителя управления индустриально-инновационного развития Кызылординской области.



2015-2016 гг. – руководитель управления предпринимательства и туризма Кызылординской области.



2017 г. – заместитель директора Центра устойчивого развития столицы.



2017-2022 гг. – руководитель управления Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК.



2022-2023 гг. – заместитель председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК.



2023-2025 гг. – заместитель министра туризма и спорта РК.

С апреля 2025 года по настоящее время работал в частных структурах на руководящих должностях.