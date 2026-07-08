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    Ануар Ускенбаев назначен генеральным директором РГП «Казводхоз»

    Генеральным директором РГП «Казводхоз» назначен Ануар Ускенбаев. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора предприятия по управлению активами и с октября прошлого года исполнял обязанности руководителя компании, передает Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

    Ануар Ускенбаев назначен генеральным директором РГП «Казводхоз»
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

    Ускенбаев Ануар Ауезович родился 1976 году. В 1998 году окончил Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати, в 2003 году — Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына.

    Трудовую деятельность начал в 2000 году слесарем-ремонтником — инженером Отдела охраны труда и техники безопасности ТОО «Казфосфат – НДФ». Далее работал инженером ПТО ДГП «Пассажирские перевозки» в городе Астана.

    С 2005 по 2007 годы — главный специалист, а после — начальник отдела исковой работы Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан.

    С 2007 по 2013 годы работал в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета, пройдя путь от главного эксперта до заведующего юридическим отделом.

    В разные годы работал заместителем руководителя Аппарата акима города Алматы, руководителем Управления жилья города Алматы, а также акимом Ауэзовского района города Алматы.

    С 2021 по 2025 годы — директор Корпоративного Фонда «Казахстанский фонд экономических инициатив».

    С февраля 2025 года по настоящее время работал заместителем генерального директора по управлению активами РГП «Казводхоз».

    С октября прошлого года также исполнял обязанности генерального директора РГП «Казводхоз».

    Кадровые назначения Минводы и ирригации РК Назначения
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор