Ануар Ускенбаев назначен генеральным директором РГП «Казводхоз»

Ускенбаев Ануар Ауезович родился 1976 году. В 1998 году окончил Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати, в 2003 году — Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына.



Трудовую деятельность начал в 2000 году слесарем-ремонтником — инженером Отдела охраны труда и техники безопасности ТОО «Казфосфат – НДФ». Далее работал инженером ПТО ДГП «Пассажирские перевозки» в городе Астана.



С 2005 по 2007 годы — главный специалист, а после — начальник отдела исковой работы Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан.



С 2007 по 2013 годы работал в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета, пройдя путь от главного эксперта до заведующего юридическим отделом.



В разные годы работал заместителем руководителя Аппарата акима города Алматы, руководителем Управления жилья города Алматы, а также акимом Ауэзовского района города Алматы.



С 2021 по 2025 годы — директор Корпоративного Фонда «Казахстанский фонд экономических инициатив».



С февраля 2025 года по настоящее время работал заместителем генерального директора по управлению активами РГП «Казводхоз».



С октября прошлого года также исполнял обязанности генерального директора РГП «Казводхоз».