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    Асламбек Мергалиев назначен Председателем Верховного Суда РК

    Соответствующий указ подписал Президент Казахстана, передает агентство Kazinform. 

    Асламбек Мергалиев назначен Председателем Верховного Суда РК
    Фото: Верховный суд РК

    — Назначить Мергалиева Асламбека Амангельдиновича Председателем Верховного Суда Республики Казахстан, — говорится в указе. 

    Асламбек Мергалиев родился 2 апреля 1972 года в Павлодарской области. Окончил в 1999 году Стамбульский государственный университет по специальности «Юрист». 

    ТРУДОВОЙ СТАЖ:

    Юрист частной фирмы города Экибастуз (1998-1999);

    Главный специалист Управления юстиции Павлодарской области (1999-2001);

    Главный специалист Павлодарского областного суда (2001-2003);

    Судья суда города Павлодар (2003-2007);

    Председатель специализированного административного суда города Экибастуз Павлодарской области (2007-12.2008);

    Председатель города Экибастуз Павлодарской области (12.2008-07.2012);

    Председатель суда № 2 города Павлодара (07.2012-06.2014);

    Председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда (17.06.12.18.2014.2015);

    Председатель Костанайского областного суда (18.12.12.31.2015.2020);

    Председатель Актюбинского областного суда (31.12.12.08.2020.2022);

    Председатель Верховного Суда Республики Казахстан (с 08.12.2022).

    Напомним, накануне был переназначен генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов.

    Ранее сообщалось, что в связи со вступлением в силу новой Конституции шесть должностных лиц будут переназначены в течение двух месяцев. 

     

    Назначения
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
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