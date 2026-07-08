Асламбек Мергалиев назначен Председателем Верховного Суда РК

— Назначить Мергалиева Асламбека Амангельдиновича Председателем Верховного Суда Республики Казахстан, — говорится в указе.

Асламбек Мергалиев родился 2 апреля 1972 года в Павлодарской области. Окончил в 1999 году Стамбульский государственный университет по специальности «Юрист».

ТРУДОВОЙ СТАЖ:

Юрист частной фирмы города Экибастуз (1998-1999);

Главный специалист Управления юстиции Павлодарской области (1999-2001);

Главный специалист Павлодарского областного суда (2001-2003);

Судья суда города Павлодар (2003-2007);

Председатель специализированного административного суда города Экибастуз Павлодарской области (2007-12.2008);

Председатель города Экибастуз Павлодарской области (12.2008-07.2012);

Председатель суда № 2 города Павлодара (07.2012-06.2014);

Председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда (17.06.12.18.2014.2015);

Председатель Костанайского областного суда (18.12.12.31.2015.2020);

Председатель Актюбинского областного суда (31.12.12.08.2020.2022);

Председатель Верховного Суда Республики Казахстан (с 08.12.2022).

Напомним, накануне был переназначен генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов.

Ранее сообщалось, что в связи со вступлением в силу новой Конституции шесть должностных лиц будут переназначены в течение двух месяцев.