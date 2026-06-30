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    Новая Конституция вступает в силу в Казахстане: кого переназначат в ближайшие два месяца

    С 1 июля в Казахстане вступает в силу новая Конституция. Министр юстиции Ерлан Сарсембаев рассказал, какие изменения ожидают страну после введения в действие Основного закона, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Новая Конституция вступает в силу в Казахстане: кого переназначат в ближайшие два месяца
    Коллаж: Kazinform/ Nano Banana

    Министр напомнил, что все переходные положения четко расписаны в статьях 94, 95 и 96 Основного закона. 

    — С 1 июля вступает в силу новая Конституция. Речь идет о том, что, начиная с завтрашнего дня, шесть должностных лиц будут переназначены в течение двух месяцев, — заявил Ерлан Сарсембаев в кулуарах Правительства. 

    По его словам, речь идет о генеральном прокуроре, председателе Нацбанка, председателе Верховного суда, главе Высшего судебного совета, уполномоченном по правам человека. 

    — С завтрашнего дня, наверное, уже будет объявлен Главой государства старт предвыборной кампании, связанный с выборами в Курултай. Далее в сентябре Правительство должно сложить полномочия перед вновь избранным Курултаем, — сказал Ерлан Сарсембаев.

    После формирования нового состава Курултая, по словам министра, с его согласия будут назначены вице-президент, члены правительства и другие должностные лица.

    Ранее в Министерстве юстиции Казахстана обсудили реализацию положений новой Конституции, которая вступает в силу с 1 июля, а также проект новой Концепции правовой политики. 

    Конституция Минюст Назначения Политика
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор