Новая Конституция станет основой обновления законодательства Казахстана — министр юстиции

В Министерстве юстиции Казахстана обсудили реализацию положений новой Конституции, которая вступает в силу с 1 июля, а также проект новой Концепции правовой политики, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе заседания Министр юстиции Республики Казахстан Ерлан Сарсембаев выступил с докладом, отметив, что новая Конституция, поддержанная гражданами на республиканском референдуме 15 марта 2026 года, закрепила обновленную модель государственного устройства, основанную на приоритете прав и свобод человека, принципе верховенства закона и повышении эффективности государственного управления.

— Вы знаете, что в Конституции впервые закреплена норма о защите интеллектуальной собственности. Это подчеркивает, что Конституция придает особое значение развитию человеческого капитала. Так как человеческий капитал связан с образованием, наукой, экономикой, — отметил министр во время заседания.

Также по его словам, отдельный блок вопросов связан с развитием цифрового права. Новая Конституция закрепила конституционную защиту персональных данных в цифровой среде. Это, как добавил спикер, требует формирование современной системы правового регулирования цифровых отношений, включая вопросы ИИ, цифровых платформ и оборота цифровых активов.

— Наша задача заключается в том, чтобы наша страна стала одной из региональных центров развития современного цифрового права. Не менее важным направлением является совершенствование уголовной и административной политики. Конституционный принцип справедливости требует обеспечение разумного баланса между неотвратимостью наказания, защитой общества, гуманизмом и соблюдением прав личности. Поэтому, дальнейшее развитие законодательства будет основываться на принципах справедливости, соразмерности и профилактической направленности, — подчеркнул глава Минюста.

Министр подчеркнул, что конституционная реформа предусматривает комплексное обновление действующего законодательства и принятие новой Концепции правовой политики. По его словам, данный документ определит стратегические направления дальнейшего развития национальной правовой системы.

Напомним, с 1 июля в Казахстане вступает в силу новая Конституция РК.