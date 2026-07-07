Берик Асылов назначен генеральным прокурором Казахстана

Соответствующий указ подписал Президент Казахстана.

Асылов Берик Ногайулы родился 28 февраля 1964 года в Жамбылской области.

Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1991), юрист.

Трудовой стаж:

Старший следователь прокуратуры Алатауского района г. Алматы, следователь, старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, заместитель Алматинского авиационного транспортного прокурора, начальник отдела Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, прокурор г. Шымкента, заместитель, первый заместитель прокурора Южно-Казахстанской области

Западный региональный транспортный прокурор (12.2006-03.2008)

Прокурор Актюбинской области (03.2008-2010)

Заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан (06.2010-2011)

Прокурор города Алматы (с 02.09.2011-02.2017)

Прокурор Северо-Казахстанской области (02.2017-03.2019)

Первый заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан (03.2019-03.2022)

Генеральный прокурор Республики Казахстан (с 03.03.2022).

Ранее сообщалось, что в связи со вступлением в силу новой Конституции шесть должностных лиц будут переназначены в течение двух месяцев.