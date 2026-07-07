Бахытжан Пазылхайыр назначен управляющим директором ФК «Кайсар»

Управляющим директором кызылординского футбольного клуба «Кайсар» назначен Бахытжан Пазылхайыр, передает корреспондент Kazinform со ссылкой на пресс-службу клуба.

Бахытжан Пазылхайыр родился в городе Кызылорде. В разные годы занимал различные руководящие должности в акиматах городов Астаны и Алматы, в партии Amanat, а также в АО «НК «КазМунайГаз».

До настоящего назначения занимал должность исполнительного директора Казахстанской федерации футбола. Также возглавлял Дирекцию по проведению соревнований среди профессиональных клубов.

Напомним, футбольный клуб «Кайсар» в турнирной таблице премьер-лиги Республики Казахстан в 2025 году остановился на 11-м месте, без легионеров показав достойные и конкурентоспособные результаты.