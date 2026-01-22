Почему власти Кызылорды продолжают финансировать частный ФК «Кайсар»

В соответствии с поручением Президента футбольный клуб «Кайсар» 30 октября 2025 года был передан в частное управление. Новый владелец клуба — местный предприниматель Исламгали Козбаков.

— В рамках коммерциализации клуба было заключено соглашение с инвестором, поставлен ряд конкретных требований. В частности, инвестор обязался построить современную футбольную академию и учебно-тренировочную базу в соответствии с международными стандартами. В академии будут медицинский центр для футболистов, восемь открытых футбольных площадок и крытый манеж. Должна быть построена гостиница для приезжающих команд. Инвестор обязан полностью выполнить утвержденный стратегический план развития клуба. В случае выполнения этих требований, с целью поддержки клуба, финансирование из государственного бюджета будет предусмотрено до соответствующего срока, — говорится в ответе ведомства.

На финансирование футбольного клуба в прошлом году из областного бюджета было выделено 1,2 миллиарда тенге. В 2026 году предусмотрено 995 миллионов тенге.

Руководство управления сообщило, что объем выделяемых государством средств будет ежегодно поэтапно сокращаться. По прошествии установленного времени планируется, что клуб будет полностью финансировать себя сам.

— Стадион «Кайсар Арена» на 11 тысяч мест, торжественно открытый в 2025 году, передан в доверительное управление. Со стороны инвестора в предстоящие два года на строительство футбольной академии будет направлено более 16 миллиардов тенге частных средств. На набор основной команды, эксплуатацию и содержание стадиона ежегодно выделяется более одного миллиарда тенге, этот объем инвестиций в предстоящие годы будет поэтапно увеличиваться, — говорится в сообщении.

Управление отметило, что футбольный клуб «Кайсар» в прошлогодней турнирной таблице премьер-лиги Республики Казахстан остановился на 11-м месте, без легионеров показав достойные и конкурентоспособные результаты. Выражается уверенность, что эта инициатива станет важным стратегическим шагом к развитию отечественного футбола на системной основе, поддержке местных талантов, внедрению принципов профессионального управления и эффективному использованию бюджетных средств.