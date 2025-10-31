РУ
телерадиокомплекс президента РК
    09:36, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Кызылординский ФК «Кайсар» перешел в частную собственность

    Футбольный клуб «Кайсар» Кызылординской области с 30 октября официально передан в частное управление главе компании «TAU Group LTD» Исламгали Козбакову, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на областное управление физической культуры, спорта и туризма.

    Қызылорда футбол клубы жеке меншікке өтті
    Фото: Қызылорда облыстық дене шынықтыру, спорт және туризм басқармасы

    В этом году Президент в своем Послании поручил ускорить процесс приватизации футбольных клубов. Работа по передаче «Кайсара» проводится в соответствии с этим поручением. В пресс-службе отметили, что уже приняты конкретные меры по развитию клуба, в том числе запланированы инвестиции в размере 12 млрд тенге в развитие академии и инфраструктуры клуба.

    — «Кайсар» стал одним из первых клубов в стране, полностью отказавшихся от легионеров и начавших новый сезон с местными игроками. В текущем сезоне команда набрала 22 очка, заняла 11-е место в турнирной таблице и сохранила место в Казахстанской Премьер-лиге, — говорится в сообщении.

