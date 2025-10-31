Кызылординский ФК «Кайсар» перешел в частную собственность

В этом году Президент в своем Послании поручил ускорить процесс приватизации футбольных клубов. Работа по передаче «Кайсара» проводится в соответствии с этим поручением. В пресс-службе отметили, что уже приняты конкретные меры по развитию клуба, в том числе запланированы инвестиции в размере 12 млрд тенге в развитие академии и инфраструктуры клуба.

— «Кайсар» стал одним из первых клубов в стране, полностью отказавшихся от легионеров и начавших новый сезон с местными игроками. В текущем сезоне команда набрала 22 очка, заняла 11-е место в турнирной таблице и сохранила место в Казахстанской Премьер-лиге, — говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что вратарь «Кайрата» Александр Заруцкий якобы покинет команду.