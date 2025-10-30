РУ
    14:18, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Заруцкого «уволят» из «Кайрата»: в команде ответили на слухи

    В социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что вратарь «Кайрата» Александр Заруцкий якобы покинет команду, передает Kazinform.

    ФК Кайрат
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    По сообщениям так называемых инсайдеров, Заруцкий, который с августа не выходил на поле из-за травмы, полученной в матче с «Селтиком» в квалификации на Лигу чемпионов, уже якобы пакует чемоданы и в новом сезоне станет голкипером другой команды.

    В «Кайрате» заявили, что информация об уходе Заруцкого недостоверная.

    — Это неправда, не верьте, Александр готовится с командой к матчам Лиги чемпионов, и никто не обсуждает расторжение контракта, — заверил председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев.

    Ранее мы писали, что Заруцкий уже перед матчем 26 октября против «Астаны» вернулся в общую группу и был готов выйти на замену Темирлану Анарбекову в случае необходимости. 

    Также в СМИ ходили слухи о том, что грузинский легионер «Кайрата» Гиорги Зария покинет стан чемпионов Казахстана, однако, сам футболист опроверг эту информацию. 

    Алматинский «Кайрат» отныне является 5-кратным чемпионом Казахстана по футболу, причем, в 2025 году клуб смог удержать титул. Для «Кайрата» сезон-2025 не окончен, впереди — матчи в Лиге чемпионов, ближайший из которых 4 ноября в Италии с миланским «Интером». Два следующих домашних матча, намеченных на зиму — с греческим «Олимпиакосом» и бельгийским «Брюгге», «Кайрат» может провести не в Алматы, а в Астане или Кызылорде. 

     

