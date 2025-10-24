РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:02, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    Кто будет в воротах «Кайрата» в матче с «Астаной»: у Анарбекова новый конкурент

    Матч заключительного тура Казахстанской футбольной премьер-лиги 2025 года в Алматы между местным «Кайратом» и «Астаной» — решающая игра всего сезона, от его итогов напрямую зависит, какая из этих команд выиграет золото первенства страны. И тем больше внимания приковывает данный матч, передает Kazinform.

    Фото: instagram/f.c.kairat

    Уже официально подтверждено, что матч обслужит итальянская бригада арбитров во главе Маттео Маркетти. Но одна интрига об участниках матча все еще не раскрыта. Речь о том, кто будет в воротах «Кайрата».

    До нынешнего момента было понятно, что ворота «Кайрата» в игре с «Астаной» мог бы защищать Темирлан Анарбеков, а его сменщиком мог бы стать Шерхан Калмурза. Однако, на матч с «Астаной» в раму может встать и Александр Заруцкий. На вечерней тренировке 23 октября голкипер, пропустивший два месяца из-за травмы, вернулся в общую группу и продемонстрировал несколько ярких сейвов.

    Таким образом, пока не известно, кто выйдет на матч с «Астаной», но теперь претендентов на место в воротах «Кайрата» трое: Анарбеков, Заруцкий и Калмурза.

    Напомним, что Анарбеков в матче Лиги чемпионов 21 октября в Алматы между «Кайратом» и «Пафосом» стал героем встречи. Его сейвы попали в подборку от УЕФА, а он сам вошел в топ-3 лучших вратарей Лиги чемпионов за 10 лет по версии SofaScore.

    Теги:
    Спорт Футбол ФК «Кайрат»
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
