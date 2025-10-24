Кто будет в воротах «Кайрата» в матче с «Астаной»: у Анарбекова новый конкурент

Уже официально подтверждено, что матч обслужит итальянская бригада арбитров во главе Маттео Маркетти. Но одна интрига об участниках матча все еще не раскрыта. Речь о том, кто будет в воротах «Кайрата».

До нынешнего момента было понятно, что ворота «Кайрата» в игре с «Астаной» мог бы защищать Темирлан Анарбеков, а его сменщиком мог бы стать Шерхан Калмурза. Однако, на матч с «Астаной» в раму может встать и Александр Заруцкий. На вечерней тренировке 23 октября голкипер, пропустивший два месяца из-за травмы, вернулся в общую группу и продемонстрировал несколько ярких сейвов.

Таким образом, пока не известно, кто выйдет на матч с «Астаной», но теперь претендентов на место в воротах «Кайрата» трое: Анарбеков, Заруцкий и Калмурза.

Напомним, что Анарбеков в матче Лиги чемпионов 21 октября в Алматы между «Кайратом» и «Пафосом» стал героем встречи. Его сейвы попали в подборку от УЕФА, а он сам вошел в топ-3 лучших вратарей Лиги чемпионов за 10 лет по версии SofaScore.