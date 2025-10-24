Кто будет в воротах «Кайрата» в матче с «Астаной»: у Анарбекова новый конкурент
Матч заключительного тура Казахстанской футбольной премьер-лиги 2025 года в Алматы между местным «Кайратом» и «Астаной» — решающая игра всего сезона, от его итогов напрямую зависит, какая из этих команд выиграет золото первенства страны. И тем больше внимания приковывает данный матч, передает Kazinform.
Уже официально подтверждено, что матч обслужит итальянская бригада арбитров во главе Маттео Маркетти. Но одна интрига об участниках матча все еще не раскрыта. Речь о том, кто будет в воротах «Кайрата».
До нынешнего момента было понятно, что ворота «Кайрата» в игре с «Астаной» мог бы защищать Темирлан Анарбеков, а его сменщиком мог бы стать Шерхан Калмурза. Однако, на матч с «Астаной» в раму может встать и Александр Заруцкий. На вечерней тренировке 23 октября голкипер, пропустивший два месяца из-за травмы, вернулся в общую группу и продемонстрировал несколько ярких сейвов.
Таким образом, пока не известно, кто выйдет на матч с «Астаной», но теперь претендентов на место в воротах «Кайрата» трое: Анарбеков, Заруцкий и Калмурза.
Напомним, что Анарбеков в матче Лиги чемпионов 21 октября в Алматы между «Кайратом» и «Пафосом» стал героем встречи. Его сейвы попали в подборку от УЕФА, а он сам вошел в топ-3 лучших вратарей Лиги чемпионов за 10 лет по версии SofaScore.