Что известно об итальянском судье матча за золото КПЛ-2025 «Кайрат»-«Астана»

Источники пишут, что главный матч КПЛ-2025 будет обслуживать бригада из Италии во главе с 35-летним Маттео Маркетти. Таким образом, этот рефери уже в 3-й раз приедет в Казахстан.

Примечательно, что оба раза 35-летний Маркетти приезжал в Алматы в 2025 году. Впервые Маттео отработал в мегаполисе в июле игру первого отборочного раунда Лиги чемпионов между «Кайратом» и словенской «Олимпией» (3:0), во второй раз итальянец приезжал уже в августе, чтобы констатировать победу «Кайрата» над шотландским «Селтиком» по пенальти (0:0, пен. 3:2) в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

В новом сезоне своего родного чемпионата Италии — Серии А — Маркетти отработал уже 2 игры, еще 2 встречи Маттео отсудил в рамках второго дивизиона чемпионата Италии — Серии В. Здесь, в родной стране, Маркетти в новом сезоне-2025/6 успел показать в среднем за игру 4,75 желтых и 0,25 красных карточек. Из заметных эпизодов — назначение пенальти в ворота «Интера», который помог «Удинезе» уехать из Милана с победой — 2:1.

Напомним, что матч за золото между «Кайратом» и «Астаной» пройдет 26 октября в 15:00 на Центральном стадионе. Главный тренер «Кайрата» ранее поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Астаной».