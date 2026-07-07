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    Саят Мусин назначен акимом Каркаралинского района Карагандинской области

    По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и депутатами районного маслихата акимом Каркаралинского района назначен Саят Мусин. Ранее он занимал должность заместителя акима этого района, передает Kazinform.

    Саят Мусин
    Фото: акимат Каркаралинского района

    Нового руководителя активу района представил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. Он отметил высокий профессионализм и опыт Саята Мусина, подчеркнув, что у него есть все необходимые качества для руководства районом, и поставил перед новым акимом ряд задач.

    — Сегодня в районе реализуются крупные проекты. Ведётся масштабная работа по развитию туристической инфраструктуры. Повышение туристического потенциала Каркаралинска имеет большое значение. Важно продолжить начатые проекты и обеспечить их качественную реализацию. Уверен, что совместно с активом района вы сможете добиться хороших результатов в его развитии. Желаю вам успешной работы, заслужить уважение и поддержку жителей, — обратился к новому главе района Ермаганбет Булекпаев.

    Саят Мусин трудовую деятельность начал в сфере ветеринарии, где прошёл путь от врача-радиолога Центральной ветеринарной лаборатории до заместителя руководителя областного управления ветеринарии.

    С 2015 года работает на государственной службе. Был заместителем акима Абайского района, руководителем областного управления сельского хозяйства.

    С апреля 2025 года до настоящего назначения занимал должность заместителя акима Каркаралинского района.

    Кадровые назначения Назначения Акимат Карагандинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор