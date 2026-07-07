Саят Мусин назначен акимом Каркаралинского района Карагандинской области

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и депутатами районного маслихата акимом Каркаралинского района назначен Саят Мусин. Ранее он занимал должность заместителя акима этого района, передает Kazinform.

Нового руководителя активу района представил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. Он отметил высокий профессионализм и опыт Саята Мусина, подчеркнув, что у него есть все необходимые качества для руководства районом, и поставил перед новым акимом ряд задач.

— Сегодня в районе реализуются крупные проекты. Ведётся масштабная работа по развитию туристической инфраструктуры. Повышение туристического потенциала Каркаралинска имеет большое значение. Важно продолжить начатые проекты и обеспечить их качественную реализацию. Уверен, что совместно с активом района вы сможете добиться хороших результатов в его развитии. Желаю вам успешной работы, заслужить уважение и поддержку жителей, — обратился к новому главе района Ермаганбет Булекпаев.

Саят Мусин трудовую деятельность начал в сфере ветеринарии, где прошёл путь от врача-радиолога Центральной ветеринарной лаборатории до заместителя руководителя областного управления ветеринарии.

С 2015 года работает на государственной службе. Был заместителем акима Абайского района, руководителем областного управления сельского хозяйства.

С апреля 2025 года до настоящего назначения занимал должность заместителя акима Каркаралинского района.