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    Касымбек Сайлауов возглавил департамент по управлению земельными ресурсами Туркестанской области

    Кандидатура Касымбека Сайлауова согласована с администрацией Президента и агентством по делам государственной службы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Касымбек Сайлауов возглавил департамент по управлению земельными ресурсами Туркестанской области
    Фото: МСХ

    Руководителем департамента по управлению земельными ресурсами Туркестанской области, входящего в структуру Министерства сельского хозяйства РК, назначен Касымбек Сайлауов. О кадровом назначении сообщил председатель комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК — главный государственный инспектор по использованию и охране земель Мурат Темиржанов.

    Касымбек Сайлауов родился в 1977 году в Южно-Казахстанской области. Получил высшее образование по специальностям «Правоведение» и «Государственное управление».

    Трудовую деятельность начал в 2000 году юристом РГП «Центр по недвижимости» Южно-Казахстанской области. В разные годы работал участковым инспектором полиции, юристом земельного комитета Шымкента, главным специалистом и заместителем руководителя городского отдела земельных отношений.

    В 2010–2011 годах возглавлял отдел государственного контроля и охраны земель Межрегиональной земельной инспекции по Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областям. Затем был заместителем руководителя и руководителем отдела земельных отношений Шымкента, советником акима города.

    В 2020 году занимал должности заместителя руководителя управления градостроительного контроля и руководителя управления занятости и социальной защиты Шымкента.

    В 2023–2025 годах работал в ТОО «NURDAUA», занимал должность управляющего директора по строительству и управлению активами АО «Социально-предпринимательская корпорация Туркестан».

    С февраля 2025 года был заместителем руководителя департамента Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения РК по городу Алматы.

    К обязанностям руководителя департамента по управлению земельными ресурсами Туркестанской области Касымбек Сайлауов приступил 9 июля 2026 года.

    Ранее был назначен генеральный директор РГП «Казводхоз» Ануар Ускенбаев. До этого он занимал должность заместителя генерального директора предприятия по управлению активами.

    Туркестанская область Регионы Казахстана Минсельхоз Назначения
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор