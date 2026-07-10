Касымбек Сайлауов возглавил департамент по управлению земельными ресурсами Туркестанской области

Кандидатура Касымбека Сайлауова согласована с администрацией Президента и агентством по делам государственной службы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Руководителем департамента по управлению земельными ресурсами Туркестанской области, входящего в структуру Министерства сельского хозяйства РК, назначен Касымбек Сайлауов. О кадровом назначении сообщил председатель комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК — главный государственный инспектор по использованию и охране земель Мурат Темиржанов.

Касымбек Сайлауов родился в 1977 году в Южно-Казахстанской области. Получил высшее образование по специальностям «Правоведение» и «Государственное управление».

Трудовую деятельность начал в 2000 году юристом РГП «Центр по недвижимости» Южно-Казахстанской области. В разные годы работал участковым инспектором полиции, юристом земельного комитета Шымкента, главным специалистом и заместителем руководителя городского отдела земельных отношений.

В 2010–2011 годах возглавлял отдел государственного контроля и охраны земель Межрегиональной земельной инспекции по Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областям. Затем был заместителем руководителя и руководителем отдела земельных отношений Шымкента, советником акима города.

В 2020 году занимал должности заместителя руководителя управления градостроительного контроля и руководителя управления занятости и социальной защиты Шымкента.

В 2023–2025 годах работал в ТОО «NURDAUA», занимал должность управляющего директора по строительству и управлению активами АО «Социально-предпринимательская корпорация Туркестан».

С февраля 2025 года был заместителем руководителя департамента Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения РК по городу Алматы.

К обязанностям руководителя департамента по управлению земельными ресурсами Туркестанской области Касымбек Сайлауов приступил 9 июля 2026 года.

Ранее был назначен генеральный директор РГП «Казводхоз» Ануар Ускенбаев. До этого он занимал должность заместителя генерального директора предприятия по управлению активами.