Касым-Жомарт Токаев направил Владимиру Путину письмо благодарности по итогам визита

– Атмосфера теплоты, доверия, открытости, взаимопонимания способствовала полному успеху визита и с большой радостью воспринята народом Казахстана.



Особое значение имеет Декларация о переходе межгосударственных отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.



Данный документ значительно усилит многогранное сотрудничество между нашими странами, – написал Глава нашего государства.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина 11 ноября прибыл с государственным визитом в Москву. Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.

После в Кремле прошла неформальная встреча глав двух государств, которая длилась 2,5 часа. Также состоялся неформальный ужин президентов.

Программу второго дня открыла церемония возложения цветов к мемориалу в Александровском саду. Позже Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

Также 12 ноября состоялись переговоры Президентов Казахстана и России.

14 документов подписали Казахстан и Россия по итогам переговоров.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин посетили Гала-концерт мастеров искусств Казахстана.