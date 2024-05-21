Кабмин Кыргызстана рассматривает возмещение ущерба пострадавшим в инциденте иностранным студентам

В Кыргызстане правительство рассматривает вопрос оплаты ущерба иностранным студентам, пострадавшим в инциденте в ночь 18 мая в Бишкеке. Об этом сообщил зампредседателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов на совещании в министерстве образования и науки с ректорами 18 высших учебных заведений, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу кабмина КР.

В ходе совещания обсудили произошедший инцидент по нападению на общежитие с иностранными студентами в столице и необходимые меры по восстановлению учебного процесса, а также сохранению привлекательности образовательных учреждений республики для иностранных студентов.

— В настоящее время по поручению руководства государства кабинет министров рассматривает вопрос оплаты ущерба пострадавшим иностранным студентам. О формах и сроках выплаты такой компенсации будет объявлено дополнительно, — сообщил Эдиль Байсалов.

Участники совещания обсудили вопросы обеспечения безопасности и благополучия студентов, усиления их интеграции в жизнь местных сообществ и проведения разъяснительной работы, как внутри страны, так и за рубежом.

По информации зампреда кабмина, согласно поручению руководства государства, ближайшее заседание кабмина посветят вопросам организации необходимой воспитательно-педагогической работы с молодежью, пресечения массового завоза в страну нелегальных трудовых мигрантов и обеспечения общественного правопорядка.

Напомним, 18 мая в Бишкеке произошла массовая драка с участием иностранцев, которая началась еще 13 мая с потасовки между постояльцами хостела.

Председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев прокомментировал ночной инцидент в Бишкеке. В результате произошедшего за медицинской помощью обратились 29 человек, из которых 15 были доставлены в медучреждения столицы.

Кабинет министров Кыргызской Республики сделал заявление после ночного инцидента в Бишкеке, в котором решительно осудил попытки провокации насилия и беспорядков на межэтнической почве.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил обеспокоенность инцидентом с участием иностранных граждан в Бишкеке.

КНБ РК опроверг информацию о планирующих выехать из Кыргызстана в Казахстан иностранных студентах.

Состоялись телефонные переговоры глав МИД Кыргызстана и Пакистана.

Зампредседателя кабмина КР Эдиль Байсалов посетил общежитие медицинского факультета Международного университета Кыргызстана, которое подверглось нападению мародеров и хулиганов, где обратился к иностранным студентам и преподавателям со словами сочувствия и извинений за насилие и вред, причиненные им кучкой хулиганов.

Вице-премьер — министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар на пресс-конференции заявил, что инцидент в Бишкеке произошел по недоразумению.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сделал заявление по инциденту в Бишкеке.

Задержаны три парня, подозреваемые в разбойном нападении на иностранных граждан в одном из хостелов в Бишкеке.