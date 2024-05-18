Ночной митинг в Бишкеке: пострадали 29 человек

В результате ночного инцидента в Бишкеке за медицинской помощью обратились 29 человек, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным Минздрава КР, 15 пострадавших были доставлены в городскую больницу скорой помощи и национальный госпиталь, остальным была оказана помощь на месте.

- На утро 18 мая в городской больнице скорой медицинской помощи находятся два пациента с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Состояние больных оценивается как относительно удовлетворительное. Один пострадавший после оказания медпомощи ушел на амбулаторное лечение. В национальный госпиталь поступили 12 пострадавших с различными травмами, после оказания медпомощи ушли на амбулаторное лечение 11 человек, - сообщает ведомство.

Министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев посетил 18 мая отделение челюстно-лицевой хирургии Нацгоспиталя и ознакомился с состоянием здоровья пострадавшего гражданина Пакистана, у которого диагностирован перелом челюсти. Пациента готовят к операции. Глава минздрава поручил руководству нацгоспиталя оказать всю необходимую медпомощь пострадавшему.

Ранее сообщалось, что ночью в Бишкеке произошла массовая драка с участием иностранцев, которая началась еще 13 мая с потасовки между постояльцами хостела.

Позже председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев прокомментировал митинг на пересечении проспекта Чуй с улицей Курманжан Датка в Бишкеке.