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    10:47, 18 Май 2024 | GMT +6

    Ночной митинг в Бишкеке: пострадали 29 человек

    Ночной митинг в Бишкеке: пострадали 29 человек
    Фото: Минздрав Кыргызстана

    В результате ночного инцидента в Бишкеке за медицинской помощью обратились 29 человек, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Минздрава КР, 15 пострадавших были доставлены в городскую больницу скорой помощи и национальный госпиталь, остальным была оказана помощь на месте.

    - На утро 18 мая в городской больнице скорой медицинской помощи находятся два пациента с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Состояние больных оценивается как относительно удовлетворительное. Один пострадавший после оказания медпомощи ушел на амбулаторное лечение. В национальный госпиталь поступили 12 пострадавших с различными травмами, после оказания медпомощи ушли на амбулаторное лечение 11 человек, - сообщает ведомство.

    Министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев посетил 18 мая отделение челюстно-лицевой хирургии Нацгоспиталя и ознакомился с состоянием здоровья пострадавшего гражданина Пакистана, у которого диагностирован перелом челюсти. Пациента готовят к операции. Глава минздрава поручил руководству нацгоспиталя оказать всю необходимую медпомощь пострадавшему.

    Ранее сообщалось, что ночью в Бишкеке произошла массовая драка с участием иностранцев, которая началась еще 13 мая с потасовки между постояльцами хостела.

    Позже председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев прокомментировал митинг на пересечении проспекта Чуй с улицей Курманжан Датка в Бишкеке.

    Теги:
    Кыргызстан Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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