Массовая драка в Бишкеке переросла в беспорядки

В Бишкеке произошла массовая драка с участием иностранцев, которая началась еще 13 мая с потасовки между постояльцами хостела, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал 24.kg.

В пресс-службе УВД Свердловского района рассказали, что потасовка произошла возле дома на улице Буденного между постояльцами хостела, среди которых трое иностранцев. По факту избиения иностранцами местных жителей возбудили уголовное дело по статье 280 часть 2 пункт 1 (хулиганство) УК КР.

Однако 17 мая поздно вечером у хостела собрались по некоторым данным от 100 до 300 молодых людей, которые захотели «разобраться» с иностранцами.

Внутренние войска с водомётами стоят на пересечении улиц Чуй – 7 апреля. Они оцепили улицу 7 апреля в северном направлении. К югу от них собралось у этому часу около 1000 человек.

Милиция выставила кордоны и предотвращает беспорядки.