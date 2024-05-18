Ночной митинг в Бишкеке: в ГКНБ заявили о провокаторах

Председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев прокомментировал митинг на пересечении проспекта Чуй с улицей Курманжан Датка в Бишкеке. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на АКИpress.

По его словам, ночью собрались молодые люди от 18 до 25 лет. Он сообщил, что причиной тому стало обеспокоенность роста мигрантов из таких стран, как Пакистан, Бангладеш, Индия, Египет и другие страны. К.Ташиев поддержал требования собравшихся и рассказал о проводимой работе ГКНБ по иностранцам, которые нарушают законы республики.

- У нас есть статистика по нарушениям среди мигрантов. В основном, это делают граждане Пакистана и Бангладеша. Так, более 1500 пакистанцев и более 1000 граждан Бангладеша были выдворены из страны. По нашим данным, порядка 5000 иностранцев нарушили наши законы, из них 1360 пакистанцев, 1300 бангладешцев, остальные из других государств, - сообщил К. Ташиев.

Он заверил, что ГКНБ будет продолжать выявлять иностранных нарушителей и выдворять их из республики.

К.Ташиев еще раз отметил, что считает требования митингующих правильным, но призвал не нарушать общественный порядок и решать все по закону.

- Мы наблюдали за собравшимися и установили провокаторов, которые в соцсетях призывали к деструктивным действиям в отношении властей. Они задержаны. Кроме этого, были выявлены те, кто пришел с оружием. Их тоже задержали. Если бы кто-то поддался провокации и выстрелил, то были бы последствия, - заключил он.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке произошла массовая драка с участием иностранцев, которая началась еще 13 мая с потасовки между постояльцами хостела.