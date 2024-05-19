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    20:14, 18 Май 2024 | GMT +6

    Премьер-министр Пакистана выразил обеспокоенность событиями в Бишкеке

    Бишкек, полиция
    Фото: Кабар

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил обеспокоенность инцидентом с участием иностранных граждан в Бишкеке. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на 24.kg.

    - Глубоко обеспокоен ситуацией с пакистанскими студентами в Бишкеке, Кыргызстан. Я поручил послу Пакистана оказать всю необходимую помощь и содействие. Мой офис также находится на связи с посольством и постоянно следит за ситуацией, — говорится в заявлении.

     

    Ночью в Бишкеке произошла массовая драка с участием иностранцев, которая началась еще 13 мая с потасовки между постояльцами хостела.

    Позже председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев прокомментировал ночной инцидент в Бишкеке. В результате произошедшего за медицинской помощью обратились 29 человек, из которых 15 были доставлены в медучреждения столицы.

    Кабинет министров Кыргызской Республики сделал заявление после ночного инцидента в Бишкеке, в котором решительно осудил попытки провокации насилия и беспорядков на межэтнической почве.

    КНБ РК опроверг информацию о планирующих выехать из Кыргызстана в Казахстан иностранных студентах.

    Теги:
    Кыргызстан Пакистан Происшествия Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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