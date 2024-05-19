Премьер-министр Пакистана выразил обеспокоенность событиями в Бишкеке

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил обеспокоенность инцидентом с участием иностранных граждан в Бишкеке. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на 24.kg.

- Глубоко обеспокоен ситуацией с пакистанскими студентами в Бишкеке, Кыргызстан. Я поручил послу Пакистана оказать всю необходимую помощь и содействие. Мой офис также находится на связи с посольством и постоянно следит за ситуацией, — говорится в заявлении.

Deeply concerned over the situation of Pakistani students in Bishkek, Kyrgyzstan. I have directed Pakistan's Ambassador to provide all necessary help and assistance. My office is also in touch with the Embassy and constantly monitoring the situation. — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) May 18, 2024

Ночью в Бишкеке произошла массовая драка с участием иностранцев, которая началась еще 13 мая с потасовки между постояльцами хостела.

Позже председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев прокомментировал ночной инцидент в Бишкеке. В результате произошедшего за медицинской помощью обратились 29 человек, из которых 15 были доставлены в медучреждения столицы.

Кабинет министров Кыргызской Республики сделал заявление после ночного инцидента в Бишкеке, в котором решительно осудил попытки провокации насилия и беспорядков на межэтнической почве.

КНБ РК опроверг информацию о планирующих выехать из Кыргызстана в Казахстан иностранных студентах.