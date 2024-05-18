РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:15, 18 Май 2024 | GMT +6

    КНБ РК опроверг информацию о планирующих выехать из Кыргызстана иностранных студентах

    граница Кыргызстан Казахстан
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Пресс-служба КНБ Республики Казахстан сообщила, что информация, размещенная в некоторых СМИ о группах пакистанских студентов, собирающихся перейти из Кыргызстана в Казахстан после ночных беспорядков в городе Бишкек, не соответствует действительности. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

    - Пункты пропуска на казахстанско-кыргызской государственной границе работают в штатном режиме, пограничниками Казахстана и Кыргызстана осуществляется постоянный обмен информацией о складывающейся обстановке в городе Бишкеке, - проинформировали в КНБ.

    Ранее сообщалось, что ночью в Бишкеке произошла массовая драка с участием иностранцев, которая началась еще 13 мая с потасовки между постояльцами хостела.

    Позже председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев прокомментировал ночной инцидент в Бишкеке. В результате произошедшего за медицинской помощью обратились 29 человек, из которых 15 были доставлены в медучреждения столицы.

    Кабинет министров Кыргызской Республики сделал заявление после ночного инцидента в Бишкеке, в котором решительно осудил попытки провокации насилия и беспорядков на межэтнической почве.

    Теги:
    КНБ Кыргызстан Пограничники Студенты Граница Происшествия Центральная Азия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!