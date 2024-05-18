КНБ РК опроверг информацию о планирующих выехать из Кыргызстана иностранных студентах

Пресс-служба КНБ Республики Казахстан сообщила, что информация, размещенная в некоторых СМИ о группах пакистанских студентов, собирающихся перейти из Кыргызстана в Казахстан после ночных беспорядков в городе Бишкек, не соответствует действительности. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

- Пункты пропуска на казахстанско-кыргызской государственной границе работают в штатном режиме, пограничниками Казахстана и Кыргызстана осуществляется постоянный обмен информацией о складывающейся обстановке в городе Бишкеке, - проинформировали в КНБ.

Ранее сообщалось, что ночью в Бишкеке произошла массовая драка с участием иностранцев, которая началась еще 13 мая с потасовки между постояльцами хостела.

Позже председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев прокомментировал ночной инцидент в Бишкеке. В результате произошедшего за медицинской помощью обратились 29 человек, из которых 15 были доставлены в медучреждения столицы.

Кабинет министров Кыргызской Республики сделал заявление после ночного инцидента в Бишкеке, в котором решительно осудил попытки провокации насилия и беспорядков на межэтнической почве.