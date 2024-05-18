Ночной митинг в Бишкеке: кабмин КР осудил попытки провокации насилия на межэтнической почве

Кабинет министров Кыргызской Республики сделал заявление после ночного инцидента в Бишкеке, в котором решительно осудил попытки провокации насилия и беспорядков на межэтнической почве, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В заявлении говорится, что кабинет министров решительно осуждает попытки провокации насилия и беспорядков на межэтнической почве из-за распространения не соответствующей действительности информации в социальных сетях, а также опровергает ложные сообщения международной прессы о якобы произошедших убийствах и насилии в отношении иностранных студентов.

Отмечается, что правоохранительные органы проводят тщательное расследование всех обстоятельств имевших место правонарушений. Все виновные будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законом. Кроме того, сообщается, что на протяжении последних нескольких месяцев власти принимают решительные меры по пресечению нелегальной миграции и выдворения за пределы нежелательных лиц.

- Всякие инсинуации, направленные на разжигание нетерпимости в отношении иностранных студентов, являются неприемлемыми и не соответствуют духу дружбы и гостеприимства, которыми всегда славился наш народ. Власти Кыргызской Республики приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности. Наши силы правопорядка будут решительно пресекать любые попытки нарушить общественный порядок, - говорится в заявлении правительства.

Ранее сообщалось, что ночью в Бишкеке произошла массовая драка с участием иностранцев, которая началась еще 13 мая с потасовки между постояльцами хостела.

Позже председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев прокомментировал ночной инцидент в Бишкеке. В результате произошедшего за медицинской помощью обратились 29 человек, из которых 15 были доставлены в медучреждения столицы.