Заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов посетил общежитие медицинского факультета Международного университета Кыргызстана (МУК) , которое подверглось нападению мародеров и хулиганов в ночь на 18 мая. Об этом передает со ссылкой на Кабар.

Заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов посетил общежитие медицинского факультета Международного университета Кыргызстана (МУК), которое подверглось нападению мародеров и хулиганов в ночь на 18 мая текущего года.

Его сопровождали посол Пакистана в КР Хасан Али Зайгам, президент МУК и академик Национальной академии наук КР Асылбек Айдаралиев.

Эдиль Байсалов обратился к собравшимся иностранным студентам и преподавателям со словами сочувствия и извинений за насилие и вред, причиненные им кучкой хулиганов.

— Эти преступные действия отдельных лиц не имеют ничего общего с культурой и традициями гостеприимства. Наш народ издревле испытывает особо уважительное отношение и заботу к своим гостям, прибывшим издалека. Мы их называем «мусапыр». Я знаю, что на урду есть такое же слово и это показатель близости наших народов. В нашей стране с большой симпатией относятся к иностранным студентам, они являются мостами укрепления дружбы между народами. Мы понимаем, что есть вопросы политики и что очень много ложных сообщений в социальных сетях. Ваши родители и родные должны знать, что вам в Кыргызстане ничего не угрожает, и что власти несут полную ответственность за ваше благополучие. События одной ночи не отражают отношения к вам нашего народа. Правоохранительные органы проводят тщательное расследование всех обстоятельств случившегося и обязательно привлекут всех виновных к ответственности, — сказал Эдиль Байсалов.

Также заместитель главы кабмина КР ответил на вопросы, беспокоящие иностранных студентов. Он также провел осмотр помещений и жилых комнат.

Напомним, 18 мая в Бишкеке произошла массовая драка с участием иностранцев, которая началась еще 13 мая с потасовки между постояльцами хостела.

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