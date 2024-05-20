Состоялись телефонные переговоры глав МИД Кыргызстана и Пакистана

Состоялась телефонные переговоры глав министерств иностранных дел Кыргызстана - Жээнбека Кулубаева и Пакистана - Мохаммадома Исхака Дара. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Кабар.

По данным МИД КР, в ходе беседы стороны отметили готовность к тесному взаимодействию и укреплению кыргызско-пакистанских взаимоотношений в различных сферах, которые традиционно носят дружественный характер и поступательно развиваются на двустороннем уровне, а также в рамках международных и региональных организаций, прежде всего, ООН, ШОС, ОИС и др.

Глава внешнеполитического ведомства КР проинформировал об инциденте 18 мая в Бишкеке с участием иностранных студентов, в том числе граждан Пакистана и подчеркнул, что полностью обеспечивается общественный порядок и ситуация находится под контролем компетентных органов КР.

При этом кыргызской стороной была выражена серьезная обеспокоенность тем, что в зарубежных СМИ, социальных сетях, в том числе, на территории Пакистана распространяются фейковые и ложные, не соответствующие действительности сведения об указанном инциденте и ситуации в Кыргызстане.

Жээнбек Кулубаев подчеркнул важность использования достоверной информации, а также проведения соответствующей работы по пресечению ложных сведений и публикаций в информационном пространстве Пакистана, которые могут нанести вред кыргызско-пакистанским взаимоотношениям.

Глава МИД Пакистана выразил полное понимание ситуации и признательность за предпринимаемые кабинетом министров КР эффективные меры по обеспечению общественного порядка и безопасности пребывания пакистанских студентов в КР, а также отметил готовность к активному взаимодействию по данному вопросу.

В целях дальнейшего обмена данными и обсуждения вопросов развития кыргызско-пакистанских отношений стороны договорились провести двустороннюю встречу в рамках СМИД ШОС 21 мая 2024 года в Астане (Казахстан), а также организовать в ближайшее время межмидовские консультации по консульско-правовым вопросам между КР и Пакистаном в Бишкеке.

Стороны были едины во мнении, что народы Кыргызстана и Пакистана являются близкими братскими народами и будут вместе двигаться по укреплению дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Как сообщалось, 18 мая в Бишкеке произошла массовая драка с участием иностранцев, которая началась еще 13 мая с потасовки между постояльцами хостела.

Председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев прокомментировал ночной инцидент в Бишкеке. В результате произошедшего за медицинской помощью обратились 29 человек, из которых 15 были доставлены в медучреждения столицы.

Кабинет министров Кыргызской Республики сделал заявление после ночного инцидента в Бишкеке, в котором решительно осудил попытки провокации насилия и беспорядков на межэтнической почве. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил обеспокоенность инцидентом с участием иностранных граждан в Бишкеке.

КНБ РК опроверг информацию о планирующих выехать из Кыргызстана в Казахстан иностранных студентах.