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    13:49, 19 Май 2024 | GMT +6

    Главы МИД Кыргызстана и Пакистана проведут встречу в Астане

    Пакистан и Кыргызстан
    Фото: kg.akipress.org

    Министры иностранных дел Кыргызстана и Пакистана проведут встречу 21 мая в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИД КР.

    - 19 мая 2024 года в МИД КР состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Кыргызской Республики Авазбека Атаханова с послом Исламской Республики Пакистан в Кыргызской Республике Хасаном Али Зайгамом. Посол выразил признательность кыргызской стороне за оказанное содействие в получении информации об инциденте 18 мая с.г. в г.Бишкек с участием иностранных студентов, в том числе, граждан Пакистана. А.Атаханов отметил, что инцидент исчерпан и ситуация находится под полным контролем правоохранительных органов КР, а в отношении всех причастных лиц ведется расследование, - проинформировали в ведомстве.

    Стороны договорились организовать встречу министра иностранных дел КР Жээнбека Кулубаева и заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Пакистана Мохаммада Исхака Дара в рамках СМИД ШОС, который пройдет 21 мая в Астане.

    18 мая в Бишкеке произошла массовая драка с участием иностранцев, которая началась еще 13 мая с потасовки между постояльцами хостела.

    Позже председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев прокомментировал ночной инцидент в Бишкеке. В результате произошедшего за медицинской помощью обратились 29 человек, из которых 15 были доставлены в медучреждения столицы.

    Кабинет министров Кыргызской Республики сделал заявление после ночного инцидента в Бишкеке, в котором решительно осудил попытки провокации насилия и беспорядков на межэтнической почве. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил обеспокоенность инцидентом с участием иностранных граждан в Бишкеке.

    КНБ РК опроверг информацию о планирующих выехать из Кыргызстана в Казахстан иностранных студентах.

    Теги:
    Кыргызстан Пакистан Происшествия Мировые новости Центральная Азия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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