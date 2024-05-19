Главы МИД Кыргызстана и Пакистана проведут встречу в Астане

Министры иностранных дел Кыргызстана и Пакистана проведут встречу 21 мая в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИД КР.

- 19 мая 2024 года в МИД КР состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Кыргызской Республики Авазбека Атаханова с послом Исламской Республики Пакистан в Кыргызской Республике Хасаном Али Зайгамом. Посол выразил признательность кыргызской стороне за оказанное содействие в получении информации об инциденте 18 мая с.г. в г.Бишкек с участием иностранных студентов, в том числе, граждан Пакистана. А.Атаханов отметил, что инцидент исчерпан и ситуация находится под полным контролем правоохранительных органов КР, а в отношении всех причастных лиц ведется расследование, - проинформировали в ведомстве.

Стороны договорились организовать встречу министра иностранных дел КР Жээнбека Кулубаева и заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Пакистана Мохаммада Исхака Дара в рамках СМИД ШОС, который пройдет 21 мая в Астане.

18 мая в Бишкеке произошла массовая драка с участием иностранцев, которая началась еще 13 мая с потасовки между постояльцами хостела.

Позже председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев прокомментировал ночной инцидент в Бишкеке. В результате произошедшего за медицинской помощью обратились 29 человек, из которых 15 были доставлены в медучреждения столицы.

Кабинет министров Кыргызской Республики сделал заявление после ночного инцидента в Бишкеке, в котором решительно осудил попытки провокации насилия и беспорядков на межэтнической почве. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил обеспокоенность инцидентом с участием иностранных граждан в Бишкеке.

КНБ РК опроверг информацию о планирующих выехать из Кыргызстана в Казахстан иностранных студентах.