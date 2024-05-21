Президент Кыргызстана сделал заявление по инциденту в Бишкеке

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выступил к кыргызстанцам с видеообращением по инциденту, произошедшему 17-18 мая в Бишкеке, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Кыргызский лидер отметил, что государство столкнулось с неприятным событием в жизни общества, которое беспокоит всех. В результате действий групп, которые, не разобравшись в сути происходящего, поддались на провокации, большая часть кыргызского народа и государства оказались под ударом.

- Мы все видели последствия того, как 18 мая в интернете была распространена разная информация и видеоматериалы об инциденте, произошедшем 13 мая. Если бы правоохранительные органы оперативно приняли меры и вовремя раскрыли свои действия общественности, возможно, этого бы и не произошло. МВД задержало виновников инцидента, произошедшего 13 мая, и проводило оперативные действия. Но, к сожалению, этим сумели воспользоваться другие силы, заинтересованные в обострении ситуации. Требования нашей патриотически настроенной молодежи прекратить нелегальную миграцию иностранных граждан и принять жесткие меры в отношении тех, кто допускает такую деятельность, безусловно, правильны. Такие требования предъявлялись и в прошлом. Известно, что соответствующие учреждения проанализировали эти вопросы и начали принимать необходимые меры, - сказал он.

Работу по выявлению незаконно находящихся иностранных граждан уже провело ГКНБ и МВД.

- Однако, поверив всему, что появляется в интернете, не умея объективно оценить и проанализировать ситуацию, вы поддались на провокационные призывы, разжигающие национальные чувства, и нанесли урон нашему государству, вставшему на путь развития, и народу, с древности известному своим гостеприимством. Это очень печально!, - подчеркнул глава государства.

С.Жапаров отметил, что пока инцидент от 13 мая расследовался, виновные были задержаны, велось разбирательство. Видео об этом происшествии было загружено в интернет 18 мая, что еще больше задело молодых людей и сопровождалось провокационными интернет-постами, разжигающими ложное чувство национальной гордости.

- Те, кто не смог прийти к власти, не одобряет борьбу с коррупцией, и находящиеся в местах лишения свободы, специально создали группы в WhatsApp и фейковые аккаунты, чтобы распространять провокационную информацию, - рассказал президент.

Ночью 18 мая были предприняты усилия, чтобы остановить вышедших на улицу молодых людей, для недопущения дальнейшего обострения ситуации и более серьезных инцидентов.

- Всем известно, что молодые люди не были разогнаны с применением силы. У нас была оперативная информация о том, что среди них находились те, кто с недобрыми намерениями желали спровоцировать беспорядки, имея при себе оружие. Когда сотрудники милиции начали разгонять людей силой, среди них уже были готовы блогеры и провокаторы, которые, как обычно, планировали распространить видеообращения с призывами к масштабному восстанию, утверждая, что власть, вместо того чтобы защищать кыргызов, наоборот, поддерживает других и начинает унижать свой народ, - сказал он.

По словам С.Жапарова, молодые патриоты КР не знали об этой крайне опасной ситуации, молодежь и все население могло бы поверить в нее.

- Поэтому я дал силовым органам приказ взять ситуацию под контроль, непрерывно проводить разъяснительную работу с молодежью и постараться стабилизировать обстановку без столкновений, - пояснил глава государства.

Президент рассказал, что в случае начала мародерства, нападения на милицию или атак на студентов в общежитиях, были бы приняты жесткие меры.

- К счастью, этого не произошло. Конечно, вначале были хулиганы, которые пытались напасть на места проживания студентов. Мы смогли остановить их вовремя. Теперь все они понесут заслуженное наказание. Мы построили правовое государство. Теперь мы установим порядок. Без порядка никакое государство не может развиваться. Самосуд над преступниками недопустим. Для наказания есть суд, есть власть. Мы извлекли важный урок из этого случая. И, надеемся, что впредь народ такие призывы будет рассматривать более взвешенно и осмотрительно, не поддаваясь на провокации. Если подобное событие повторится, силовые органы с первых минут перейдут к методам силового разгона. Кто бы ни был, наш гражданин или иностранец, если он посягнет на целостность нашего государства или устроит беспорядки, он будет жестко наказан, - заявил С.Жапаров.

Затрагивая вопросы туризма и трудовой миграции, Садыр Жапаров отметил, что страна не развивается сама по себе, она движется вперед, поддерживая тесные связи с внешним миром. Произошедшее событие влияет на развитие туризма в КР и кыргызских трудовых мигрантов.

- Я говорю это потому, что нам нужно стараться не подрывать наши отношения с внешним миром, развивающиеся инвестиции, туризм и, по крайней мере, наш обычай гостеприимства. Мы должны помнить, что наши сыновья и дочери, находящиеся за границей, могут столкнуться с таким же отношением. Об этом говорят все наши граждане, которые могут правильно мыслить и тщательно обдумывать свои действия, - считает он.

Согласно текущей статистике, сегодня в Кыргызстане более 6,5 тысяч рабочих мест остаются вакантными.

- В ближайшие годы будут созданы еще десятки тысяч рабочих мест, потому что мы начинаем реализовывать большие проекты. Поскольку наши соотечественники не идут работать на эти рабочие места, наши предприниматели вынуждены приглашать иностранных трудовых мигрантов и заключать с ними контракты. Если сейчас их не брать на работу и возникнет нехватка рабочей силы, то предприятия, которые только запущены, остановятся. Предприниматели обанкротятся. Наша экономика не поднимется, - сказал он.

Количество трудовых мигрантов, работающих сегодня в Кыргызстане, составляет всего 5 тысяч 322 человека. Число студентов, обучающихся, приехавших из-за рубежа, составляет 42 тыс 620 человек.

- Мы должны быть этому рады. Однако произошедшие недавние неприятные события не соответствовали ни одному из наших стремлений и ценностей, - сказал он.

Глава государства заявил, что КР отказывается от всех неправомерных действий, которые причиняют вред стране, ущемляют интересы народа, наносят ущерб ее международной репутации и нарушают моральные принципы общества.

Он призвал молодежь набраться терпения и не поддаваться сомнительным призывам, предупредив, что будут приняты строгие меры против тех, кто использует кыргызскую молодежь, выводит ее в массы на улицы, создает события, подобные вчерашним, и реализует свои подлые умыслы.

Садыр Жапаров подчеркнул, что спокойствие людей, доверивших свою судьбу государству, единство, достоинство страны, ее развитие намного выше, чем кучка провокаторов.

- Мы поклялись развивать страну, выводя ее в правовое поле. Мы все равны перед правосудием, перед лицом справедливости, перед национальными законами! Мы не имеем права делить и видеть кого-то выше, кого-то ниже. Это хорошо знают и понимают наши гости, приезжающие к нам в страну. Мы также знаем, что есть сомнения, относительно того почему власти не разогнали толпу силой в первые минуты того дня, а поддержало собственных граждан, хотя в начале конфликта именно они и были виноваты. Отныне требование порядка будет строгим. Не переживайте! Пусть в нашей стране будет мир, согласие и развитие!, - заключил президент КР.