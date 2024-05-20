Инцидент в Бишкеке произошел по недоразумению – вице-премьер Пакистана

Вице-премьер – министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар на пресс-конференции заявил, что инцидент в Бишкеке произошел по недоразумению, все пакистанские студенты находятся в безопасности, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на издание Media Today.

На пресс-конференции, состоявшейся в воскресенье вместе с федеральным министром информации и радиовещания Аттауллой Тараром и федеральным министром по делам Кашмира и Гилгит-Балтистана Амиром Мукамом, Исхак Дар заверил, что медицинское лечение пострадавших пакистанских студентов является главным приоритетом, правительство твердо поддерживает жертв в это трудное время. Он подтвердил, что все студенты в безопасности, и заявил, что инцидент произошел по недоразумению, когда в социальных сетях в политических целях распространялась ложная информация.

— Инцидент в Бишкеке произошел по недоразумению, пострадали студенты разных национальностей, включая пакистанцев, индийцев, бангладешцев и арабов. В социальных сетях распространяются ложные сообщения, и это отвратительно, — сказал И.Дар.

Пакистанский чиновник пояснил, что распространяется вводящая в заблуждение информация, например, ошибочное обозначение фотографии бангладешского студента как пакистанского. Он отверг обвинения в нападении на студентов как необоснованные, сославшись на подтверждение со стороны правительства Кыргызстана.

Им подчеркнуто, что у страны крепкие братские отношения с Кыргызстаном, инцидент не был направлен против Пакистана.

— Ситуация сейчас нормальная. Кыргызские студенты навещают пострадавших в качестве жеста доброй воли. В Кыргызстане усилены меры безопасности, — добавил он.

По словам чиновника, 130 пакистанских студентов вернулись на родину, более 50 зарегистрированы для возвращения сегодня. Кроме того, 540 студентов вернутся коммерческими рейсами, а также организован рейс ВВС Пакистана для возвращения студентов из Бишкека. Министр внутренних дел Мохсин Накви лично встретит этих студентов, — заявил он.

Федеральный министр Амир Мукам подтвердил, что правительство продолжает поддерживать контакты с властями Кыргызстана после произошедшего инцидента.

— Очень важно отбросить эмоции и сосредоточиться на фактах. Образование студентов в Кыргызстане приносит пользу обеим странам, а правительство оказывает всестороннюю поддержку пострадавшим, — заключил А.Мукам.

Напомним, 18 мая в Бишкеке произошла массовая драка с участием иностранцев, которая началась еще 13 мая с потасовки между постояльцами хостела.

Председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев прокомментировал ночной инцидент в Бишкеке. В результате произошедшего за медицинской помощью обратились 29 человек, из которых 15 были доставлены в медучреждения столицы.

Кабинет министров Кыргызской Республики сделал заявление после ночного инцидента в Бишкеке, в котором решительно осудил попытки провокации насилия и беспорядков на межэтнической почве. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил обеспокоенность инцидентом с участием иностранных граждан в Бишкеке.

КНБ РК опроверг информацию о планирующих выехать из Кыргызстана в Казахстан иностранных студентах.

Состоялись телефонные переговоры глав МИД Кыргызстана и Пакистана.

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