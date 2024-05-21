Трех подозреваемых в разбойном нападении на иностранцев в хостеле задержали в Бишкеке

Задержаны три парня, подозреваемые в разбойном нападении на иностранных граждан в одном из хостелов в Бишкеке, передает агентство Kazinform со ссылкой на Кабар.

По информации пресс-службы Министерства внутренних дел КР, ими оказались: М.Н., 2006 года рождения, Ш. Т., 2005 года рождения и Н.Б., 2005 года рождения.

— Все трое подозреваемых были задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Следствие по уголовному делу продолжается, — сообщили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 13 мая примерно в два часа в микрорайоне Восток-5, группа парней встретила иностранных студентов, у которых они попросили сигареты и после стали к ним придираться, спрашивая, почему они здесь курят. После стали бить.

Иностранные студенты стали убегать и успели добежать до хостела по улице А.Огонбаева, где проживали.

Группа неивестных парней, преследуя иностранных студентов, зашла за ними в хостел. Там, применив силу в отношении проживающих иностранных граждан, открыто завладели денежными средствами и вещами. Получив физический отпор от проживающих, скрылись с места.

По факту в УВД Свердловского района Бишкека было возбуждено уголовное дело по статье 207 (разбой) УК КР.

18 мая в Бишкеке произошла массовая драка с участием иностранцев, которая началась еще 13 мая с потасовки между постояльцами хостела.

Председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев прокомментировал ночной инцидент в Бишкеке. В результате произошедшего за медицинской помощью обратились 29 человек, из которых 15 были доставлены в медучреждения столицы.

Кабинет министров Кыргызской Республики сделал заявление после ночного инцидента в Бишкеке, в котором решительно осудил попытки провокации насилия и беспорядков на межэтнической почве. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил обеспокоенность инцидентом с участием иностранных граждан в Бишкеке.

КНБ РК опроверг информацию о планирующих выехать из Кыргызстана в Казахстан иностранных студентах.

Состоялись телефонные переговоры глав МИД Кыргызстана и Пакистана.