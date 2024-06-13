Дело «колдуна-садиста»: как двойняшки из Астаны оказались у приемного отца

В столичном Управлении образования рассказали, кто и на каких основаниях разрешил «колдуну-садисту» из Шымкента оформить опеку над детьми. Сообщается, что в августе 2021 года в Астане под опеку приемному родителю были переданы двое несовершеннолетних детей. Мужчина предоставил полный пакет необходимых для усыновления документов, в том числе справку о том, что не состоял на динамическом учете в психоневрологическом диспансере, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметили в Управлении образования Астаны, учет граждан, желающих усыновить ребенка, принять под опеку либо на патронатное воспитание производится Управлениями образования по месту жительства кандидатов.

Мужчина, подозревающийся в истязании шестерых приемных детей, состоял на учете в органах опеки и попечительства города Шымкент в качестве кандидата в усыновители (опекуны) с 9 апреля 2021 года.

— Получив положительное заключение о возможности быть кандидатом в опекуны, приемный родитель органами опеки и попечительства города Шымкент был зарегистрирован в Республиканском банке данных детей-сирот. После чего получил доступ к информации о детях в Банке данных детей-сирот, — говорится в сообщении ведомства на запрос корреспондента агентсва.

Таким образом, "колдун" на основании приказа Управления образования города Астаны получил опеку над детьми-близнецами, родившимися 26 мая 2021 года. В Управлении также добавили, что процедура передачи детей под опеку производилась согласно Правилам оказания государственных услуг «Установление опеки или попечительства над ребенком-сиротой (детьми-сиротами) и ребенком (детьми), оставшимся без попечения родителей», утвержденным приказом Министра образования и науки РК от 24.04.2020 года № 158.

— Предоставив все требуемые законодательством документы, на основании приказа Управления образования города Астаны от 18.08.2021 года № 436 двое несовершеннолетних детей (двойняшки — девочки и мальчик) были переданы под опеку приемному родителю, — сообщили в Управлении образования.

До оформления опеки дети являлись воспитанниками Дома ребенка города Астаны.

По данным прокуратуры Шымкента, подозреваемый в период инкриминируемого ему деяния находился в состоянии психического заболевания.

Однако, по информации Управления образования приемный родитель предоставил справку о том, что не состоит на динамическом учете в психоневрологическом диспансере.

— Поскольку дети были переданы под опеку жителю города Шымкент и сняты с учета в городе Астана, дальнейший контроль за деятельностью опекуна и условиями содержания, воспитания, обучения, а также здоровья детей возложен на органы опеки и попечительства города Шымкент по месту жительства детей. Эти требования предусмотрены Правилами осуществления функций государства по опеке и попечительству, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2012 года № 380. После снятия детей с учета в городе Астана, Управлением образования города Астана 19 августа 2021 года было направлено информационное письмо в адрес Управления образования города Шымкент по постановке детей на учет и осуществлении дальнейшего контроля, — сообщили в ведомстве.

После проведения суда и вынесения приговора детей вернут в детский дом Астаны. Напомним, ранее сообщалось, что небезызвестный в Шымкенте «народный целитель» взял на воспитание 6 детей, кормил их мясом собак и кошек, подвергал истязаниям в течение 3 лет. Мужчина, по словам детского омбудсмена Жанетты Жазыкбаевой, связывал детей и не купал их по полгода. Соседи рассказали, что семья жила обособленно, а учителя старшего ребенка — что он никогда не жаловался и не просил помощи. Позже стало известно, что никто из сотрудников отдела опеки не был наказан, так же, как и участковый. По их словам, они не знали, что он занимается нетрадиционной медициной. Нашумевший случай прокомментировал известный юрист, призвавший к тому, чтобы все виновные были привлечены к ответственности. Также стало известно, кто дал ему разрешение на усыновление, нашлась и родная бабушка одного из детей. Дело поступило в суд. Какие проблемы в сфере усыновления детей оно выявило, читайте здесь. Первое судебное заседание назначено на 18 июня.