Чем запомнился 2025 год в Казахстане

Каждый гражданин Казахстана получил возможность встать в очередь на жилье

В прошлом году Президент Республики Казахстан подписал закон, направленный на реформирование жилищной политики. С мая текущего года документ вступил в законную силу, и система учёта очереди на получение жилья была полностью передана в управление АО «Отбасы банк».

Одним из ключевых положений закона, подписанного Главой государства, стало расширение круга лиц, имеющих право встать в очередь на получение жилья. Теперь любой гражданин, не имеющий собственного жилья, может подать заявку на получение квартиры. Ранее таким правом обладали лишь отдельные категории населения — многодетные семьи, дети-сироты, лица с инвалидностью I и II групп, государственные служащие и другие социально уязвимые группы. Теперь же возможность стать в очередь открыта для всех.

Фото: Отбасы банк

Можно констатировать, что инициатива, направленная на систематизацию жилищной сферы, была успешно реализована. В настоящее время проводится обновление и всесторонняя проверка данных граждан, состоящих в очереди на получение жилья.

Так, на сегодняшний день в очереди числятся 642 тысячи человек. Ранее списки, формируемые местными исполнительными органами и государственными структурами, не отличались системностью, в результате чего содержащиеся в них сведения нередко оказывались недостоверными.

Теперь «Отбасы банк» приступил к поэтапной проверке информации с целью подтверждения права очередников на получение жилья. В рамках этой работы уточняются данные о месте постоянного проживания, контактных номерах телефонов, а также сведения о наличии имущества.

— Каждый гражданин Республики Казахстан, достигший 18-летнего возраста, который на протяжении последних 5 лет не имел жилья на территории страны либо проживает в жилом помещении, признанном аварийным, может подать заявление через информационную платформу «Центр обеспечения жильем». В дальнейшем гражданам не придётся тратить время на подачу документов в бумажном виде — цифровая платформа самостоятельно формирует и предоставляет необходимые электронные документы, — сообщила руководитель Управления развития бизнеса центрального филиала АО «Отбасы банк» Меруерт Адилбаева.

Физические лица освобождены от подачи декларации

Декларация, которая долгое время оставалась головной болью для многих граждан, теперь также приведена к единому порядку. С 2025 года физические лица освобождаются от обязанности подавать декларацию. В июле Президент подписал соответствующий закон, после чего вступил в силу обновлённый порядок всеобщего декларирования.

В результате сотрудники частных организаций, пенсионеры, женщины, занятые ведением домашнего хозяйства, студенты — то есть около 90 процентов физических лиц в стране — больше не обязаны предоставлять декларацию о своих активах и обязательствах.

В то же время отдельные категории граждан по-прежнему обязаны сдавать декларацию. Речь идёт о государственных служащих и их супругах, юридических лицах, гражданах, приобретших имущество стоимостью свыше 20 000 МРП (в 2025 году — 78 640 000 тенге), а также о владельцах значительных сумм в иностранных банках и имущества за рубежом. Для этих категорий привычный порядок подачи декларации остался без изменений.

Новый Налоговый кодекс

Принятый в этом году новый Налоговый кодекс можно считать значительным изменением в экономике страны. Документ вызвал оживлённые дискуссии среди предпринимателей и в течение всего года находился в центре общественного внимания. Уполномоченные органы старались подробно разъяснять каждое изменение и давали подробный анализ, поскольку повышение НДС и корректировки в налоговых режимах казались многим недостаточно понятными.

Фото: Kazinform / Freepik

Основные положения, внесённые в Налоговый кодекс:

базовая ставка НДС установлена на уровне 16%;

НДС на лекарственные средства и медицинские услуги снижается: в 2026 году — до 5%, в 2027 году — до 10%;

реализация отечественных периодических печатных изданий облагается налогом по ставке 10%;

от налога на добавленную стоимость освобождены услуги, включённые в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи, обязательное социальное медицинское страхование, археологическая деятельность, а также издание книг;

порог обязательной регистрации по налогу на добавленную стоимость снижен до 10 000 МРП, что составляет 40 000 000 тенге.

Наиболее спорным вопросом нового Налогового кодекса стал налог на добавленную стоимость. Представители бизнеса открыто выражали недовольство повышением базовой ставки до 16%, считая её слишком высокой.

В то же время, по мнению экономиста-эксперта Ляззат Жанмолдаевой, такой уровень налога на добавленную стоимость является вполне нормальным и сопоставим с другими странами.

— Базовая ставка налога на добавленную стоимость, установленная государством, не является высокой. Во многих странах этот налог растет до 20%, 25% и даже до 45%. Кроме того, среди стран СНГ наша страна находится на среднем уровне по ставке НДС. Поступления от налога будут направлены на развитие предпринимательства. Поэтому его уплата обязательна. Предприниматели также должны вносить вклад в увеличение государственных финансовых ресурсов, — отметила эксперт.

Национальный курултай

14 марта 2025 года в Бурабае состоялось IV заседание Национального курултая. Встреча, прошедшая на кокшетауской земле, стала площадкой для обстоятельного обсуждения широкого круга вопросов. В центре внимания оказались темы идеологической политики, контроля за деятельностью благотворительных организаций, налоговой реформы, противодействия мошенническим схемам, приоритетного развития отечественного кино и анимационного производства, а также вопросы общественной этики.

В ходе заседания Национального курултая Глава государства озвучил ряд важных инициатив. В их числе — расширение идеологических и гуманитарных проектов, разработка концепции внутренней политики, совершенствование законодательства в сфере НПО, а также открытие Институтов Абая за рубежом.

Фото: Акорда

Позднее, с целью системной реализации предложений, высказанных на Национальном курултае, общественности был представлен специальный план, состоящий из 53 пунктов.

Документ предусматривает разработку 10 законопроектов по различным направлениям.

По словам эксперта в сфере гражданских институтов Кайыржана Абдыхалыкова, Национальный курултай за короткий срок сумел зарекомендовать себя как эффективная площадка для оперативного решения социальных проблем.

— Участие в Национальном курултае представителей различных социальных групп и политических взглядов показало, что в рамках новой модели общественных отношений формируется широкий спектр мнений. В частности, по итогам работы Национального курултая такие социальные проблемы, как профилактика бытового насилия и борьба с лудоманией, начали находить законодательное решение. Это является наглядным показателем открытости системы государственного управления и законодательного процесса, — отметил Кайыржан Абдыхалыков.

Отдельно стоит отметить, что по итогам Национального курултая был подготовлен ряд концептуальных документов. Так, разработан концептуальный документ, определяющий основные принципы и направления внутренней политики. Утверждён Комплексный план по противодействию наркомании и наркобизнесу на 2026–2028 годы. Также принята Концепция регионального развития Республики Казахстан на 2025–2030 годы.

Результаты работы курултая особенно заметны в сферах культуры и искусства. После мартовского заседания были реализованы значимые культурно-гуманитарные проекты, включая общенациональный опрос «100 книг» и аудиосборник «Асыл мура». Кроме того, рукопись «Хандар шежіресі» была включена в международный реестр ЮНЕСКО «Память мира».

Три изменения во власти: выборы сельских акимов, реформа Парламента и ликвидация Антикора

В этом году в системе государственного управления произошло немало заметных изменений.

Система прямых выборов сельских акимов была введена несколько лет назад. В течение всего текущего года прямые выборы сельских акимов продолжались. В ноябре Касым-Жомарт Токаев принял участие в диалоговой платформе сельских акимов, тем самым подчеркнув значимость проводимой реформы.

Если обратиться к общим итогам, то на сегодняшний день более 1500 представителей политических партий и свыше 700 самовыдвиженцев приступили к исполнению обязанностей акимов. Именно по результатам этих выборов активизировалась работа политических партий в регионах, а корпус сельских акимов обновился на 100%.

По словам главного эксперта отдела политических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Айгерим Абдрашитовой, выборы акимов, по всей видимости, стали стимулом для развития отдалённых регионов страны.

Фото: КИСИ

— Выборы акимов привели не только к обновлению состава. Они также означают приход в эту систему нового поколения. В целом государственную систему граждане часто воспринимают как тяжёлый, неподвижный механизм. Подобные выборы демонстрируют, что в эту систему приходят новые люди. Сам факт наличия избирательного процесса означает, что человек избирается лишь на определённый срок. Следовательно, это побуждает его работать именно в течение этого ограниченного периода. Ведь если он захочет быть переизбранным в следующий раз, ему необходимо будет показать своим избирателям конкретные результаты своей деятельности, — проанализировала спикер.

Политическая реформа в стране может распространиться не только на уровень местного самоуправления, но и перейти в стены Парламента.

В этом году в своём очередном Послании Глава государства выдвинул инициативу по реформированию политической системы. Самым важным предложением стал переход от двухпалатного Парламента (Мажилиса и Сената) к однопалатной системе. Президент чётко обозначил свою позицию, заявив, что в течение одного года этот вопрос необходимо решить основательно и качественно.

Каково политическое влияние однопалатной системы? Политолог Казбек Майгелдинов считает, что эффективность этой реформы превышает возможные недостатки.

Фото: из личного архива Казбека Майгелдинова

— Реализация однопалатного Парламента как модели государственного устройства, с одной стороны, является нашим главным шагом в развитии демократических институтов. С другой стороны, это позволит быстрее и более оперативно реализовывать действующие у нас законодательные нормы. В данном случае то, что Президент дал срок в один год, имеет скрытый смысл — создать возможности для развития многопартийной системы в стране, — отмечает эксперт.

Отметим и третье важное изменение в политической структуре в этом году.

В 2025 году Агентство по противодействию коррупции, то есть Антикор, было упразднено. В настоящее время этот орган находится в составе Комитета национальной безопасности. Часть функций агентства была передана Агентству по делам государственной службы. Согласно официальной информации, данный шаг был предпринят с целью более эффективной координации и усиления борьбы с коррупцией.

Международная активность растет: встречи и переговоры

Безусловно, этот год стал знаковым для стран Центральной Азии. Регион в целом выступал как единый блок, проводя масштабные встречи с ведущими мировыми державами и достигая необходимых соглашений. При этом Казахстан, выступая в роли регионального лидера, уверенно находился в центре переговорного процесса и активно участвовал в достижении соглашений.

Фото:Акорда

Так, Глава государства провёл переговоры в формате «C5+» с руководителями Китая, США, Японии и стран Европейского Союза. Каждая встреча прошла в тёплой и конструктивной атмосфере, позволив представить эффективные предложения и привлечь значительные инвестиции.

Кроме того, в июне в Астане состоялся саммит «Центральная Азия — Китай». В нём приняли участие руководители пяти стран — Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана, а также Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Это мероприятие стало важным этапом укрепления регионального сотрудничества и расширения экономических связей с Китаем.

Президент Касым-Жомарт Токаев также встретился с Президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, а в Кремле провёл переговоры с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Более того, в течение года состоялось несколько личных встреч высокого уровня, что подчёркивает активность и значимость Казахстана на международной арене.